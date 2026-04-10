México y EU dialogan sobre seguridad y migración

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, habló por teléfono con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, sobre seguridad y migración, quien lo felicitó por su nuevo cargo.

Vía la red social X, la cancillería informó de la conversación telefónica, la primera del funcionario del gobierno de Donald Trump con Velasco como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Esta mañana, el secretario Roberto Velasco sostuvo una productiva y cordial llamada de trabajo con el secretario Marco Rubio, a quien le agradeció sus felicitaciones por el nuevo cargo que se le confirió.

“Además, dialogaron sobre temas prioritarios de la agenda entre México y Estados Unidos, y de cómo profundizar los trabajos conjuntos en beneficio de nuestros pueblos y de la región.

“De igual manera, reconocieron los avances realizados en materia de seguridad, con respeto a los principios que ambos países han acordado, y de la importancia de atender los retos en movilidad humana, atendiendo los derechos humanos de las personas”, cita el mensaje publicado.

Designado la semana pasada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el nombramiento de Velasco Álvarez fue aprobado anteayer por la Cámara de Senadores en acatamiento de la Constitución.

El nuevo canciller se desempeñaba como subsecretario para América del Norte, y antes fue jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE.

“Él, pues, tiene ya un rato en el servicio exterior. No solamente es experto en las relaciones internacionales, particularmente con Estados Unidos y Canadá, que es su principal función, sino, pues, tiene mucho conocimiento de las relaciones internacionales, la política exterior de México y ha hecho un gran papel en la subsecretaría.

“Entonces, estoy muy contenta que un joven se incorpora a la Secretaría…”, reconoció la presidenta al anunciar el nombramiento de Velasco Álvarez.