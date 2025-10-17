Metrobús amplía su horario en la Línea 2: ahora será hasta la 1:00 am los fines de semana

A partir de este viernes 17 de octubre, el Metrobús de la Ciudad de México extenderá su horario de servicio en la Línea 2, que corre de Tacubaya a Tepalcates, con el objetivo de ofrecer mayores opciones de movilidad a las y los usuarios del oriente y poniente de la capital.

Durante los viernes y sábados, las unidades de esta ruta operarán con horario habitual de 4:30 a.m. a 12:00 a.m., pero a partir de la medianoche se activará un servicio extendido hasta la 1:00 am.

En ese lapso, los autobuses tendrán un intervalo de paso de 10 minutos, y las últimas salidas desde las terminales de Tacubaya y Tepalcates serán precisamente a la 1:00 de la madrugada.

El costo del viaje se mantiene en 6 pesos, y podrá pagarse con cualquiera de los métodos de acceso ya disponibles: Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias con tecnología NFC, relojes o teléfonos inteligentes compatibles.

Las autoridades del Metrobús invitaron a las y los usuarios a anticipar sus trayectos y consultar los horarios actualizados de salidas y llegadas de cada terminal a través de su portal oficial: https://www.metrobus.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de/rutas

.