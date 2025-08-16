Mario Delgado: SEP inicia obras del CBTIS 305 en Yucatán; será uno de 20 nuevos planteles en el país

Se invertirán 2 mil 500 millones de pesos, para cumplir con el compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de abrir casi 40 mil nuevos espacios en ese nivel educativo, informó.

Con el Bachillerato Nacional se implementará un Marco Curricular Común (MCCEMS) para que las y los jóvenes tengan las mismas asignaturas; recibirán una doble certificación, destacó.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que en todo el país se llevan a cabo 68 obras de reconstrucción y ampliación de planteles educativos, así como la construcción de 20 nuevos planteles de Educación Media Superior, con una inversión superior a 2 mil 500 millones de pesos, para cumplir con el compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de abrir casi 40 mil nuevos espacios en ese nivel educativo.

Al colocar la primera piedra del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 305, en Mérida, Yucatán, y acompañado por el gobernador de la entidad, Joaquín Díaz Mena, recalcó que estas acciones representan la mayor apertura de espacios educativos en los últimos 25 años y se acompañan del otorgamiento de la Beca Universal Benito Juárez para todas y todos los estudiantes de preparatorias públicas del país.

Delgado Carrillo indicó que las secundarias en buen estado se habilitarán como planteles de bachillerato en el turno vespertino para recibir a más estudiantes, por lo que se construirán aulas, talleres y laboratorios adicionales. Explicó que esta estrategia incrementará la cobertura y garantizará que las y los jóvenes cuenten con instalaciones adecuadas y modernas, fortaleciendo el aprendizaje y la permanencia escolar.

Asimismo, comentó que, con el inicio del Bachillerato Nacional, el próximo 1 de septiembre, se implementará un Marco Curricular Común (MCCEMS), con el que las y los jóvenes tendrán las mismas asignaturas. “Esta modalidad incluye educación artística, deportes y formación socioemocional, así como valores de respeto, cultura de paz, no violencia y no discriminación, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes”, subrayó.

Agregó que el Bachillerato Nacional incorpora 15 nuevas carreras técnicas en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, tecnología, robótica y automatización, alineadas con las vocaciones económicas de cada región, e indicó que las y los egresados recibirán un certificado de bachillerato avalado por la SEP y un certificado técnico acreditado por instituciones de educación superior como la UNAM, el IPN, la UAM y el TecNM, entre otras.

Finalmente, el secretario subrayó que el objetivo de estas acciones es alcanzar el 85 por ciento de cobertura en Educación Media Superior en los próximos años, consolidando a la educación como un derecho fundamental y un instrumento de transformación social.

El CBTIS No. 305 contará con 12 aulas, tres talleres técnicos, un laboratorio multifuncional y un aula de cómputo totalmente equipados, junto con oficinas administrativas, sala de maestros y sanitarios. Atenderá a 900 alumnos distribuidos en dos turnos, con atención personalizada y un entorno educativo moderno y funcional.

La formación de los estudiantes estará enfocada en robótica y automatización, inteligencia artificial y ciberseguridad, complementada con clubes deportivos, actividades culturales y programas de desarrollo socioemocional. Las y los alumnos tendrán acceso a becas y oportunidades de participación académica nacional e internacional, con docentes especializados en cada área.

Posteriormente, y como parte de su gira de trabajo en la entidad, el secretario Mario Delgado Carrillo y el gobernador Díaz Mena asistieron a la Escuela Primaria José C. Peniche Fajardo, de la Comisaría de Caucel, para clausurar los trabajos de “El Club de las Emociones U K’aaxil Óolal”, con el que la autoridad educativa estatal coadyuva al fortalecimiento de la salud emocional de las y los estudiantes.