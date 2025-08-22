Marina usó contra pescadores violencia injustificada

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de Marina (Semar) debido a que acreditó violaciones graves a los derechos humanos cometidas por elementos de la dependencia durante un operativo de vigilancia marítima en Ahome, Sinaloa, que derivó en la muerte de un pescador y lesiones a dos más, uno de ellos adolescente.

Según la institución, los hechos ocurrieron el 20 de septiembre de 2023, cuando una embarcación de la Marina embistió a una panga pesquera en la localidad de Las Lajitas, como parte de un operativo en el que también participaba la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca). El impacto provocó el fallecimiento de un pescador y heridas a otros dos tripulantes.

Por su parte, la Semar detalló durante un recorrido detectó varias embarcaciones aparentemente pescando camarón en periodo de veda. Al notar la presencia de las autoridades, las embarcaciones se retiraron al interior del estero. Una embarcación sin nombre ni matrícula visible fue identificada con una red tipo chango, y al intentar detenerla, los pescadores ignoraron la orden e intentaron evadir a la Marina, causando un impacto entre las embarcaciones.

También que el civil (V1) que conducía la embarcación se lanzó al agua y nadó hacia la orilla, mientras otra persona (V2) que estaba en la misma embarcación se unió a ellos. Al ser cuestionado, esta última afirmó estar bien, pero negó tener identificación o permiso de pesca. Las autoridades verificaron el estado de un tercer pescador (V3), quien estaba acostado en la embarcación y no presentaba signos vitales visibles.

Además que, durante las maniobras para remolcar la embarcación a un lugar seguro y brindar auxilio, observaron unas 30 embarcaciones saliendo del estero. En ese momento, V2 se lanzó al mar y comenzó a nadar. Las personas en las otras embarcaciones profirieron insultos y portaban palos, lo que llevó a las autoridades a retirarse del lugar para proteger la integridad de su personal.

Actos desproporcionados

La CNDH determinó que la actuación de los agentes navales careció de legalidad y proporcionalidad, al no existir justificación para el nivel de violencia empleado.

Por otro lado, se detalló que los trabajadores del sector pesquero no representaban una amenaza que justificara el uso de armas de fuego en su contra; por el contrario, la Comisión enfatizó que fueron tratados como delincuentes sin que mediara investigación ni orden judicial en su contra.

Debido a esto, el organismo concluyó que las conductas desplegadas por los marinos constituyeron violaciones graves y exigió a las autoridades competentes garantizar la reparación integral del daño, sancionar a los responsables y ofrecer garantías de no repetición.