Kenia López Rabadán encabezaría la Cámara de Diputados por el PAN

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se alista para el cambio de su presidencia, a la cual se perfila llegue la diputada panista Kenia López Rabadán, con el aval de Morena.

Se espera que el próximo sábado, durante su plenaria en Jalisco, el grupo parlamentario del PAN anuncie a la también exsenadora como su propuesta para la presidencia de la Cámara baja, ya que a este partido le corresponde presidir San Lázaro durante el segundo año de la LXVI Legislatura.

Sobre este asunto y ante las especulaciones sobre que Morena y sus partidos aliados buscaban mover entre las bancadas a diversos legisladores para que así la presidencia se le diera al Partido Verde y no al PAN, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que ellos respetarán el acuerdo fundacional de la Mesa Directiva.

No obstante, reconoció que “todavía, tenemos que discutirlo en el grupo el próximo sábado (…) siempre dije que se va a respetar la ley”.

Incluso, al ser cuestionado sobre la posible llegada de la panista, Monreal Ávila dijo tener una opinión positiva y de respeto hacia ella.

Propuestas de Sheinbaum

Por otro lado aseguró que “no debe extrañar a nadie, ni tampoco debe molestar a nadie, que nuestro grupo parlamentario, Morena, haya decidido que las prioridades legislativas serán orientadas por las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Monreal informó que el próximo sábado 30 de agosto su bancada realizará su reunión plenaria en la Cámara de Diputados, a la que se ha invitado a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación; Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público; y Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, entre otros.