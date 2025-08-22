Jóvenes, motor de la transformación de Puebla: Gobierno del Estado

Como nunca antes una administración pública impulsa la participación de la juventud.

Encabezan secretarías fundamentales como la de Desarrollo Turístico; Deporte y Juventud; la de Arte y Cultura; la dirección de Bienestar Animal y la de Convenciones y Parques, así como espacios en Desarrollo Económico y en Ciencia y Tecnología.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Para el Gobierno del Estado que encabeza Alejandro Armenta la juventud representa el motor de la transformación, para lograr el sueño que Puebla se merece. De ahí que cientos de jóvenes formen parte de la estructura de la administración pública con cargos de primero, segundo y tercer nivel.

Egresados de diferentes universidades e instituciones de educación superior, cientos de jóvenes participan con sensibilidad social y el talento para servir a las y los poblanos. “Por eso tienen y tendrán las puertas abiertas en el gobierno estatal”, afirmó el mandatario.

El ejecutivo estatal señaló que las y los jóvenes tienen un papel importante en el desarrollo de esa visión inclusiva, que contrarresta las viejas prácticas de la corrupción y el saqueo, pues dichos proyectos focalizan el recurso donde debe de ser, sin intermediarios y con la firme disposición de reactivar las cadenas productivas con un gobierno honesto.

Por su parte, la secretaria de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, reconoció el impulso que el gobernador Alejandro Armenta le da al talento juvenil en beneficio de la reconstrucción del tejido social.

Algunos de los funcionarios jóvenes que encabezan importantes dependencias son: la secretaria de Arte y Cultura, Alejandra Pacheco Mex; en la Secretaría de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo; la subsecretaria de Juventud, Alexa Espidio; la dirección de Convenciones y Parques, Michelle Talavera; como secretario Privado, José Conde; en la dirección del Instituto de Bienestar Animal, Michelle Islas Ganime; en la subsecretaria de Fomento Empresarial, Dafne Gaspar y en la dirección de SICOM, Natalie López y en la subsecretaría de Turismo, Alejandra de los Santos Reyes, entre cientos más que participan en la administración pública.