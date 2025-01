Inaceptable, una intervención militar directa de Estados Unidos en México: Fernández Noroña

Designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, implica "el riesgo de una intervención militar directa" de aquel país en México, y "eso es inaceptable", afirmó Gerardo Fernández Noroña.

"Somos una nación independiente y soberana, somos pacifistas, nosotros no vamos a enfrentar al ejército de los Estados Unidos, pero no vamos a permitir una intervención militar".

"Nosotros somos una nación con raíces culturales profundísimas y con una historia muy fuerte, muy trágica en algunos momentos justo con Estados Unidos, y justo por eso vamos a defender nuestra independencia y soberanía con uñas y dientes. Allí no nos vamos a mover un milímetro… Pero en las cosas de independencia y soberanía somos inamovibles, allí no vamos a ceder nada y vamos a poner las cosas del tamaño que sea necesario pacíficamente. No estoy haciendo ninguna baladronada, estoy planteando nuestra convicción de que en México manda el pueblo de México y nadie más".

En conferencia de prensa, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dijo que México está preparado para enfrentar las políticas que Trump determine instrumentar y manifestó su respaldo a la presidenta de México.

"Todo nuestro apoyo a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y está bien plantada, ha declarado con mucha claridad nuestra posición, que es una posición de coordinación, de colaboración, de amistad con el pueblo y el gobierno de Estado Unidos, bajo ninguna circunstancia de subordinación.

"Somos una nación independiente y soberana y no vamos a ceder ni un milímetro en la defensa de nuestra soberanía y de nuestro pueblo. Y ahí, por eso, es que la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene todo nuestro respaldo".

Desde la perspectiva del senador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fuerza política que representa la mayoría legislativa en la Cámara Alta, Trump ha anunciado que tomará decisiones delicadísimas como declarar una situación de emergencia en la frontera sur.

Ello implica, explicó, suspender todos los procedimientos legales a las que están obligadas las autoridades de Estados Unidos para el trato a los migrantes y, por lo tanto, violar flagrantemente los derechos humanos de cuanta persona ellos crean, sea cierto o no, que cruzan ilegalmente la frontera de Estados Unidos, o sin la documentación respectiva.

“Es un hecho grave, como lo es el que insista en, unilateralmente, determinar que los grupos del narco son terroristas, porque con esta figura han pretendido justificar la intervención militar en otros países. No lo vamos a aceptar de ninguna manera. Estados Unidos, si quiere resolver el problema de la droga, debería empezar por su territorio, donde la distribución de droga se da sin mayor obstáculo.

"Es el principal consumidor y mercado de consumo de droga del mundo y me parece que Estados Unidos tiene una responsabilidad central en ese tema. Así es que rechazamos cualquier posibilidad de intervención militar en nuestra patria", resumió.

