IMSS Bienestar y CFE firman acuerdo para instalar puntos de internet gratuito en clínicas y centros de salud

La CFE, a través de la infraestructura de telecomunicaciones, tiene el objetivo de conectar 3,180 clínicas del IMSS Bienestar, en 1,179 municipios de 24 entidades federativas.

Con el objetivo de proveer internet a todas las clínicas y centros de salud del IMSS – Bienestar en el país, se llevó a cabo la firma del Acuerdo “Internet en cada Clínica”. Esto como un esfuerzo para llevar a todo el país el acceso al internet de manera gratuita, en beneficio de la comunidad hospitalaria y usuarios del sistema.

Durante su intervención en la firma del convenio de colaboración para la instalación de puntos de Internet gratuito en clínicas y centros de salud del IMSS Bienestar, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja Alor, afirmó que este acuerdo representa un paso más en la misión de la CFE de servir al país, y forma parte del compromiso del Gobierno de México por garantizar la inclusión digital y el acceso efectivo a las tecnologías de la información para toda la población, incluyendo las poblaciones más alejadas. “Desde hace décadas, la CFE ha sido sinónimo de energía y progreso y, hoy, también lo será de conectividad, inclusión y desarrollo social”.

La directora general también dio a conocer que para este año la CFE, a través de la infraestructura de telecomunicaciones, tiene el objetivo de conectar 3,180 clínicas del IMSS Bienestar, en 1,179 municipios de 24 entidades federativas. El beneficio de acceder al servicio de Internet no será sólo para el personal de los espacios de salud sino para las y los usuarios que asistan a atenderse. Con estas acciones se reafirma el compromiso de la CFE, como empresa pública del Estado, con el bienestar de las y los mexicanos, acercando la conectividad a los lugares donde más se necesita.

Por su parte, el Director General del IMSS Bienestar, Dr. Alejandro Svarch Pérez, subrayó que la conectividad es hoy un nuevo determinante sanitario que impulsa la equidad en el acceso a la atención médica.

Este convenio, agregó, impulsará el Programa Nacional de Telemedicina que, durante sus primeros meses de implementación, tiene como meta otorgar 25 mil atenciones médicas a distancia y en tiempo real.

“No es solo conexión, es acceso al conocimiento, diagnóstico remoto, telemedicina y acompañamiento clínico. Así, una madre en la sierra o un adulto mayor en la costa tendrán el mismo acceso a una consulta especializada que alguien en la capital”, señaló.

El secretario de Salud, Dr. David Kershenobich, reconoció que esta iniciativa conjunta representa un avance decisivo hacia la innovación con sentido social.

“La atención a distancia ya es una parte esencial del sistema de salud. Es una muestra del compromiso de hacer de la salud pública un servicio de excelencia”.

En este evento participaron, la Mtra. Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la CFE; el Dr. Alejandro Svarch Pérez, director del Sistema IMSS – Bienestar; el Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud; Lic. Giovanni Romualdo Anguiano Serrano, coordinador de Argumentación Técnica del Sector Eléctrico, de la Secretaría de Energía; el Dr. José Moya Medina, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS); el Dr. James Fitzgerald, director de sistemas y servicios de salud de OPS; el Ing. Jorge Luis Pérez Hernández, coordinador nacional de Infraestructura Digital de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.