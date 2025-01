Gertz Manero: FGR ha mantenido investigaciones sobre el "Mayo" Zambada

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, dijo este martes que desde el 26 de julio del año pasado, las autoridades mexicanas han seguido un protocolo de investigación respecto al narcotraficante Ismael el "Mayo" Zambada, quien enfrenta múltiples órdenes de aprehensión en México.

El funcionario mencionó que se está a la espera de una audiencia ante las autoridades judiciales estadounidenses para confirmar las declaraciones de Zambada. No obstante, expresó su preocupación por los retrasos en el proceso judicial que se realiza en Estados Unidos.

"De acuerdo con la ley mexicana, cuando se detiene a una persona hay un plazo de 48 horas para tener la audiencia. Nosotros estamos esperando una audiencia de las autoridades judiciales norteamericanas desde el 26 de julio del año pasado. ¿Ese sin retraso, eh?", cuestionó el Fiscal en la conferencia la "Mañanera del Pueblo" de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El titular de la FGR reafirmó el compromiso de México de dar seguimiento a las investigaciones, pero subrayó que abordar el caso públicamente antes de que concluyan los procedimientos legales no sería prudente.

Por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el diálogo entre los gobiernos de México y Estados Unidos, especialmente en el combate al tráfico de fentanilo. Sheinbaum señaló que la relación entre ambos países se basa en el respeto a la soberanía y destacó que las conversaciones con el Secretario de Estado estadounidense han sido productivas.

"La colaboración no solo busca que el fentanilo no llegue a Estados Unidos, sino que no afecte a ningún joven, ya sea de México o de otro país", declaró. Además, descartó que haya tensiones significativas en la relación binacional", dijo desde Palacio Naional.