Entrega Rocha Moya obra vial en Mazatlán y da el banderazo a la construcción de drenaje pluvial

Estas obras vendrán a resolver los problemas de movilidad y las inundaciones en la Zona Dorada.

En estas obras se invirtierten más de 146 millones de pesos.

Mazatlán, Sinaloa 17 de enero de 2025.- Continuando con la entrega de obras con sentido social que beneficien a los habitantes del puerto de Mazatlán, contribuyendo a mejorar la movilidad, así como, el desarrollo comercial y turístico, el Gobernador Rubén Rocha Moya, acompañado de la alcaldesa Estrella Palacios, el Senador Enrique Inzunza y el Secretario de Obras Públicas Raúl Montero, inauguraron la pavimentación de la avenida Insurgentes y dieron el banderazo a la construcción del colector pluvial y cárcamo de rebombeo en la avenida Camarón Sábalo, obras que impactan de manera positiva en el municipio, sus habitantes y en el turismo que reciben. Todo esto con una inversión superior a los 146 millones de pesos.

El gobernador destacó la importancia que en esta segunda parte de su sexenio se echen a andar obras en todo el estado, enfatizando que no hay un solo municipio que este excento de obras. Asi mismo señaló que, Mazatlan tiene buenas obras pero se seguirá desarrollando también hacia los sectores populares. "La calle quedó bonita, buena, ya no van a molestarlos por años, este concreto hidráulico no necesita mantenimiento. Es una obra que está bien terminada. Yo no puedo recibir obras que tengan defectos, es ancha. Molestamos a los comerciantes, les pido mil disculpas, pero yo espero que se recuperen, que les vaya muy bien con esta obra, los visite más gente", apuntó Rocha Moya.

Destacó además, los programas sociales, que durante su administración se llevan a cabo en beneficio de los que menos tienen, y agregó que próximamente se implementará en Mazatlán el programa de la Secretaria de Economía, "Sinaloa Late Fuerte", mediante el cual se otorga un apoyo económico a los micro, pequeños y medianos comerciantes, que ya a beneficiado a más de 45 mil comerciantes, en varios municipios del estado. Y el programa de Certeza Jurídica que ha otorgado más de 30 mil escrituras.

La Alcaldesa Estrella Palacios agradeció estas obras con sentido social, señalando que, "Este trabajo fue posible gracias a la acción y entrega del Dr. Rubén Rocha, quien desde el inicio ha escuchado el sentir del pueblo de Mazatlán, y se ha convertido para nosotros en un gestor incansable ante la Dra. Claudia Sheinbaum. Aquí esta el resultado de un gobierno que escucha, que trabaja y que es para la gente", apuntó la alcaldesa.

Por su parte el Senador Enrique Inzunza precisó, "En la Cuarta Transformación, nuestro movimiento busca ampliar derechos para todas y para todos, y esto tiene que ver con derechos, con derecho a la movilidad, con derecho a la educacion, no se diga derecho al trabajo. Estamos comprometidos con una visión de país que se construye de abajo para arriba, de la gente y para la gente".

Por su parte Raúl Montero, Secretario de Obras Públicas, detalló que, la pavimentación de la avenida Insurgentes constó de dos etapas, y consistió en la pavimentación con concreto hidráulico de 20 cm de espesor, sobre una longitud de 1,631.23 metros qué abarcan desde la avenida Gabriel Leyva hasta la avenida México 68.

Se instalaron 1,735 metros lineales de tubería para agua potable y 97 tomas domiciliarias, también se instalaron 1,761 metros lineales de tubería de alcantarillado y 61 pozos de visita. Además de 57 luminarias tipo LED y 3 subestaciones de 10 KVA para alumbrado público. Todo ello en un período de ejecución de 11 meses y una inversión de $66,701,272.78 pesos.

Mientras que, la construcción del drenaje pluvial y cárcamo de rebombeo sobre la avenida Camarón Sábalo, consiste en la construcción de 4 colectores a base de cajones rectangulares de concreto armado y una rejilla lateral que conducirá el agua de lluvia hacia un colector central a un cárcamo de bombeo; dicho cárcamo contará con 5 bombas sumergibles que descargarán el agua hacia el mar con la ayuda de un múltiple de descarga a base de tubería de acero al carbón cédula 10 de 20” de diámetro. Asimismo se realizarán obras eléctricas 1 subestación, 1 transformador y 1 tablero de control. Esto con una inversión de $78’595,999.62 pesos y se espera que quede concluida para el mes de julio.

Esta importante obra vendrá a reducir el añejo problema de las inundaciones en el sector.

Los eventos contaron con la presencia del Secretaria de Turismo Mireya Sosa Osuna, el Diputado Juan Carlos Patrón, Luis Octavio Huerta en representación de los beneficiados, así como vecinos y comerciantes de la zona.