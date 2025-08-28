Empleo, mejores salarios y estrategia coordinada permiten paz y gobernabilidad: Rosa Icela Rodríguez

La generación de empleo, el mejoramiento de salarios, los programas dirigidos a la población más necesitada, las grandes obras de infraestructura, las acciones de seguridad y de atención a las causas de la violencia, así como el trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno es lo que hace posible que en nuestro país haya paz y gobernabilidad.

Así lo expuso la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la Tercera Plenaria de Morena en el Senado de la República.

En el patio de la Antigua Casona de Xicoténcatl, agradeció la invitación de los senadores, a quienes transmitió el saludo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En su intervención subrayó que gobernabilidad es que la población pueda realizar sus actividades de manera normal, expresarse y manifestarse, profesar la religión de su preferencia, participar libremente en procesos electorales y contribuir a la democracia del país.

Pidió a las y los legisladores mantenerse unidos ante la embestida de quienes buscan frenar los avances de la transformación: “Hoy, como nunca antes, experimentamos en México absoluta libertad de expresión, no se persigue a nadie por sus ideas y hay cero censura y cero represión”.

Afirmó que en México hay directriz, hay rumbo y una ruta bien trazada, que pone fin a olvidos, rezagos, ocurrencias del pasado y marca la diferencia en las familias.

“Tenemos en la Presidencia a una mujer honesta, valiente, inteligente, que se levanta todos los días muy temprano para revisar los asuntos más relevantes con su Gabinete, y que recorre pueblos y comunidades los fines de semana para supervisar avances de obras y programas.

“Nuestra Presidenta no para, vence al cansancio y a las críticas con trabajo, y más trabajo diario. Y también por eso tiene el respaldo de millones de mexicanas y mexicanos”, resaltó la titular de la Secretaría de Gobernación.

Agregó que la Cuarta Transformación ha generado una revolución de conciencias, una sociedad cada vez más informada, politizada y participativa en la vida pública, que estuvo dispuesta a acudir a las urnas en la elección del nuevo Poder Judicial.

“Hoy tenemos en puerta la histórica Reforma Electoral que ha anunciado nuestra Presidenta. No se trata de un proyecto aislado ni improvisado, sino de una respuesta a las exigencias de un pueblo que demanda un sistema político más justo, transparente y accesible”, describió.

Explicó que la Comisión Presidencial, encabezada por Pablo Gómez, tiene como tarea escuchar, organizar debates y conjuntar las aportaciones, que se pondrá a consideración de los legisladores, quienes siempre tendrán la última palabra.

El trabajo del Senado, aseveró, es de suma importancia para concretar los cambios legislativos necesarios y seguir construyendo, como Morena, el andamiaje necesario para la ampliación y el ejercicio de derechos.

“Gracias, porque sin su empeño y compromiso con la transformación esto no hubiera sido posible, siguen demostrando con hechos que son un grupo parlamentario del pueblo, que trabaja para el pueblo y que pertenece al pueblo. El tren de la Cuarta Transformación de la vida pública no se detiene y no se detendrá.

“Después de casi 100 años de políticos corruptos vinculados a la delincuencia y dedicados a saquear a nuestro país, no podemos volver atrás, se la debemos al pueblo. El camino es largo, pero con unidad, con convicción y con trabajo responsable y comprometido, como el que hacen diariamente todas y todos ustedes, construimos juntas y juntos el país que merecemos, la patria que soñamos“, indicó.