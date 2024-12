Ejecutivo abre puerta a reunión con consejeros

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) informar a detalle a los mexicanos por qué quieren más dinero que el asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal de 2025, por 7,000 millones de pesos, para organizar la elección de ministros, magistrados y jueces que por primera vez se realizarán en México el próximo 1 de junio.

Durante su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional, informó que a petición de los consejeros electorales se reunirá con ellos en enero próximo para discutir el tema del presupuesto para la elección de juzgadores.

“Me solicitaron una reunión, probablemente, o bueno, los vamos a recibir, nada más hay que ver la fecha con la presidenta (del INE, Guadalupe Taddei), a principios de enero. Quieren hacernos un planteamiento del presupuesto. Nosotros seguimos con la misma idea. Ellos tienen que hacer público, porque el INE es una institución que opera con recursos públicos, en qué van a destinar los recursos y cuántos recursos se necesitan, de acuerdo con ellos, en la elección del Poder Judicial”, respondió a presunta específica.

La mandataria mexicana precisó que la Cámara de Diputados autorizó, vía el PEF-2025, un gasto por cerca de 7,000 millones de pesos para la organización de la referida elección, y que los consejeros electorales “tienen que decir en qué van a utilizar” ese dinero; “y si requieren más, ¿por qué requieren más?”

“Entonces, eso es lo que espero que planteen no solamente en una reunión que tendremos, sino también que lo hagan público. Que el pueblo de México conozca en qué se destina el presupuesto de los 7,000 millones (de pesos) o más que requieran para la elección. Mientras no se haga público y no se conozca en qué, pues es muy difícil saber por qué requieren más de 7,000 millones de pesos para realizar la elección”, expresó.

Organización

En acatamiento de la Constitución, el 1 de junio de 2025 los ciudadanos mexicanos elegirán, por primera ocasión, a los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Ese día se disputarán en las urnas 881 cargos de juzgadores: nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cinco magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 magistrados de las Salas Regionales del TEPJF, y la mitad de los 1,700 magistrados de Circuito y jueces de Distrito que hay en el país, es decir 464 y 386, respectivamente, porque el resto se elegirá en los comicios federales intermedios de 2027.

politica@eleconomista.mx