Darán “respuesta de Estado” a Trump por tema migratorio

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, afirmó que México dará una “respuesta de Estado” a la problemática que posiblemente enfrente en enero en materia migratoria, al arribo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, tras el respaldo manifiesto de la oposición del PAN, PRI y MC al gobierno federal.

En reunión privada con los coordinadores de los seis grupos parlamentarios representados en la Cámara Alta y algunos presidentes de partidos de oposición que son senadores, como Alejandro Moreno (PRI), la funcionaria ofreció diálogo para la construcción de acuerdos.

Al terminar el encuentro en el que, aseguró, sobresalió el tema migratorio, explicó que “ante la inminente repatriación de mexicanos que hoy viven, trabajan, estudian y que están con su familia o con amigos en los Estados Unidos, el gobierno de México cuenta con una estrategia de recepción de connacionales para garantizar sus derechos humanos, brindarles apoyo y opciones de desarrollo a su llegada”.

Con el apoyo de los senadores, dijo, se trabajará para enfrentar la problemática en materia migratoria.

“Tenemos que dar una suma de trabajos, suma de voluntades, para dar una respuesta de Estado ante la probable problemática que vayamos a tener en el mes de enero con respecto a nuestros paisanos”.

Celebran

Marko Cortés (PAN) dijo aplaudir la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nos ha anunciado, cosa que aplaudo, que México no va a ser el patio trasero de Estados Unidos para recibir migrantes de otros países. Lo festejo. No vamos a ser, entonces, el tercer país seguro. México recibirá a los mexicanos que sean deportados, pero no podemos recibir a extranjeros”, declaró a la prensa.

El coordinador de la bancada senatorial de MC, Clemente Castañeda, dijo celebrar la firmeza de la secretaria de Gobernación en el sentido de que México no será un tercer país seguro porque eso habla mucho de la dignidad con la que Sheinbaum ha respondido a las amenazas concretas de Trump.

El priista Alejandro Moreno aseguró que su partido trabajará “con valentía y determinación para defender los intereses del pueblo y garantizar que las decisiones estén a la altura de los retos que enfrentamos como nación”.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por su sigla en inglés) registró, entre enero y octubre de este año, un total de 1 millón 456,042 eventos de retención de migrantes, en la frontera con México, lo cual se traduce en una reducción de 27.1% en comparación con el millón 997,579 eventos reportados para el mismo periodo del 2023.