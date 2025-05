Claudia Sheinbaum pide no politizar accidente del Buque Escuela Cuauhtémoc

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), atiende el accidente en el que murieron una cadete y un marino, y que dejó a otros elementos heridos. Señaló que hay coordinación con autoridades locales, así como con la Embajada de Estados Unidos y el Gobierno de ese país.

Además, la mandataria pidió no politizar el accidente y esperar los resultados de la investigación que encabeza la Secretaría de Marina, junto con autoridades estadounidenses.

“Lamentamos que esto se use políticamente. Fue un accidente. Hay dos personas fallecidas y lo que tenemos que hacer es mostrar solidaridad y esperar los resultados”, comentó.

Sobre las causas del incidente, Sheinbaum reiteró que no se puede adelantar información hasta que concluya la investigación. “Hasta que no se haga la investigación no podemos saber, pero fue un accidente”, enfatizó.

También, expresó su solidaridad con las familias de los dos elementos fallecidos y aseguró que la prioridad en este momento es brindar atención médica a los heridos. “Nuestra solidaridad siempre con una cadete y un marino que fallecieron”, agregó.

Respecto a la salud de los lesionados, informó que “van mejor” y adelantó que será la Semar la encargada de dar detalles en un comunicado oficial.

El accidente, ocurrido, el pasado sábado, 17 de mayo, cuando la embarcación mexicana impactó contra una estructura del Puente de Brooklyn, dejó además al menos 22 personas heridas, 11 de ellas reportadas en estado delicado, según información preliminar de la Secretaría de Marina.

El Buque Escuela Cuauhtémoc se encontraba en una travesía de formación naval cuando ocurrió el percance.