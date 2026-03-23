La CFE fortalece la capacidad de generación eléctrica de México y lidera su transición energética

En 2030, se estima que se habrán adicionado 10,402.32 MW de capacidad al Sistema Eléctrico Nacional.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que continúa aumentando la capacidad de generación eléctrica en México, mediante proyectos eficientes y confiables, que priorizan el uso de gas natural como combustible de transición, y con proyectos de energía renovable, donde destaca la Central Fotovoltaica (CFV) Puerto Peñasco.

La CFV Puerto Peñasco alcanzará 1,000 MW de capacidad y será la más grande de América. Dos de sus cuatro fases ya entraron en operación (con 420 MW), mientras que las fases III y IV están en desarrollo.

En 2025, ya fueron puestas en servicio tres Centrales Ciclo Combinado (CCC), que cumplen con los más altos estándares de calidad, eficiencia y confiabilidad. Adicionaron 1,675.83 MW al Sistema Eléctrico Nacional (SEN):

El 14 de febrero en Salamanca, Guanajuato, entró en operación la CCC Salamanca, con capacidad de 958.18 MW.

El 5 de julio en Villa de Reyes, San Luis Potosí, inició la CCC San Luis Potosí, con 448.68 MW.

El 12 de septiembre, en Santiago de Querétaro, Querétaro, la CCC Josefa Ortiz Téllez Girón, con 268.97 MW de capacidad.

Está en curso la incorporación de 8,726.49 adicionales, que se estima concluir en el marco del Plan de Expansión 2025 - 2030 del Sistema Eléctrico Nacional.

Cinco proyectos ya están en etapa de pruebas operativas y se estima que entren en operación durante 2026, para adicionar 3,742.5 MW:

En Mérida, Yucatán, la CCC Mérida, con 499 MW de capacidad.

En Valladolid, Yucatán, la CCC Riviera Maya - Valladolid, con 1,200 MW.

En Mexicali, Baja California, la CCC González Ortega, con 641.4 MW.

En Manzanillo, Colima, la CCC Manzanillo, con 346.1 MW.

En Tuxpan, Veracruz, la CCC Tuxpan Fase I, con 1,056 MW.

Cuatro más están en desarrollo constructivo. Sumarán 2,227.9 MW de capacidad al SEN:

En Puerto Peñasco, Sonora, la Secuencia III de la Central Fotovoltaica (CFV) Puerto Peñasco, que sumará 300 MW de generación renovable.

En Lerdo, Durango, la CCC Lerdo, proyectada con 350 MW de capacidad.

En San Luis Río Colorado, Sonora, la CCC San Luis Río Colorado, con 647.9 MW.

En Tula, Hidalgo, la CCC Francisco Pérez Ríos, con 930 MW.

Siete proyectos están en etapa de especificaciones técnicas y concurso, para adicionar otros 2,756.09 MW al SEN:

La Secuencia IV de la CFV Puerto Peñasco, que tendrá 280 MW de capacidad.

En Nava, Coahuila, la CFV Concepción Mendizabal, Fases I y II, que sumarán 576 MW.

En Salamanca, Guanajuato, la CCC Salamanca II, con 495.45 MW.

En Mazatlán, Sinaloa, la CCC Mazatlán, con 581.54 MW.

En Altamira, Tamaulipas, la CCC Altamira, con 583.1 MW.

En Los Cabos, Baja California Sur, la Central de Combustión Interna Los Cabos, con 240 MW.

La CFE continúa impulsando la transición hacia una generación eléctrica más limpia. Para ello, identifica nuevos sitios para centrales mediante herramientas tecnológicas avanzadas y da seguimiento permanente a cada proyecto, para asegurar su desarrollo conforme a los términos establecidos.

Gracias a estas acciones, la CFE avanza hacia el cumplimiento de su meta establecida y se mantiene como la empresa líder en energía en México.