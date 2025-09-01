Celebran elecciones en Pantelhó tras cuatro años suspendidas por violencia

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, este domingo el municipio de Pantelhó en Chiapas llevó a cabo la elección de los integrantes de su ayuntamiento tras cuatro años de no celebrar comicios debido a la violencia.

De acuerdo con las autoridades, la jornada electoral se llevó a cabo bajo un ambiente de civilidad y paz, la cual fue resguardada por elementos de la Guardia Nacional, la policía local y elementos del Ejército.

Asimismo, se indicó que se logró la instalación de las 28 casillas que fueron contempladas para las 8 secciones electorales del municipio de Pantelhó, Chiapas, en donde fueron convocadas más de 15,000 personas para ejercer su derecho al voto y elegir a quienes integrarán el nuevo Ayuntamiento.

Es así que tras 10 horas de participación ciudadana, se arrancó con el proceso de traslado de los paquetes electorales al Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas, conforme a los mecanismos de seguridad aprobados previamente, para iniciar con el conteo de los votos.

Previamente, la consejera presidenta del Consejo Local de Chiapas, Claudia Rodríguez Sánchez, destacó la participación de la ciudadanía, ya que 112 personas fungieron como autoridades en cada una de las casillas instaladas.

Asimismo, se contará con la participación de 21 ciudadanas y ciudadanos en la observación electoral, así como de representaciones de los partidos políticos.

Estas elecciones se llevaron a cabo tras una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) que ordenó al Congreso de Chiapas a convocar este año a elecciones extraordinarias en el municipio de Pantelhó, garantizando las condiciones de seguridad necesarias para su realización, ya que desde 2021 no se habían celebrado elecciones por la violencia.