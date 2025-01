Buscarían quitarle facultades a Congresos locales en materia de desafuero

La Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados informó que alista la creación de una nueva “Ley de Juicio Político” para establecer procedimientos claros y agilizar los trámites de los desafueros o procesos de destitución de funcionarios señalados de violar la ley; ello con el fin de evitar el rezago y la prescripción de las denuncias.

Al encabezar la reunión, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes (Morena), dio a conocer que se aprobó por unanimidad la propuesta de crear un grupo de trabajo para analizar la Iniciativa de Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, en el cual participará por lo menos un representante de cada grupo parlamentario.

Luego de señalar que dicha ley será “histórica”, ya que no hay algo parecido en el país, el diputado morenista destacó cambios tales como que los congresos locales deberán acatar las resoluciones dictadas en San Lázaro y el Senado, pues recordó casos como el del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, quien en diciembre de 2023 se le retiró el fuero para ser investigado por diversos delitos federales, pero sigue en funciones al estar congelado su caso a nivel local.

Flores Cervantes detalló que con esta ley se establecería que una vez que haya desafuero en el Congreso federal, está desaforado localmente. “Estamos excluyendo a los congresos locales en esta propuesta iniciativa”.

Dijo que en el procedimiento que se está tratando de establecer, es que en esta Subcomisión de Examen Previo se cumplan ciertos requisitos, si no se cumplen, se desechan y ya no se atienden, eso evitaría que se acumulen.

Explicó que “otro punto muy importante es crear nuevos procedimientos, hoy el procedimiento es muy complicado, primero a la Subcomisión de Examen Previo, luego Jurisdiccional, queremos cambiar todo eso”.

Asimismo, Flores Cervantes presentó a esta comisión un informe sobre los expedientes localizados en la bóveda de este organismo y la sección instructora, donde, dijo, se revisaron 127 cajas con 66 asuntos que datan desde 2022, y algunos de los cuales ya han prescrito, pero hay otros que siguen vigentes, a cuya atención se abocará de acuerdo a su plan anual de trabajo.

Manifestó que, durante la revisión de esos documentos, hubo hallazgos “que seguramente van a motivar una iniciativa o alguna acción que se presentarán en la próxima sesión ordinaria”.

Agregó que se enlistaron expedientes que se declararon como finiquitados, pero que al no existir un dictamen aprobado por la Comisión Jurisdiccional de la anterior Legislatura, no debían concluirse.

En este sentido se resaltó el caso del presidente nacional del PRI y ahora senador, Alejandro Moreno Cárdenas, cuyo proceso de desafuero señaló que fue cerrado sin justificación, pero que, dijo, debe ser revisado

“Hicimos observaciones al acta de entrega-recepción y estamos esperando su respuesta, pues hay algunos asuntos que no entendemos bien por qué se declararon con anticipación y, desde nuestro particular punto de vista, sin competencia, como finiquitados, y al no existir un dictamen aprobado por la Comisión Jurisdiccional de la pasada legislatura, es nuestra opinión legal que no tendrían por qué darse por concluidos”, subrayó.