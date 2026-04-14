Bermúdez Requena es vinculado a proceso por peculado

Un juez de control vinculó a proceso a Hernán Bermúdez Requena, supuesto líder criminal La Barredora y exsecretario de Seguridad de Tabasco, por el delito de peculado, lo que suma a las otras acusaciones que pesan sobre él relacionados con desaparición forzada de personas, y delincuencia organizada.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET), se obtuvo de un Juez de Control el auto de vinculación a proceso en contra de Hernán “N”, por su probable responsabilidad en el delito de peculado, cometido en agravio del patrimonio público.

La fiscalía detalló que desde el pasado 7 de abril cumplimentó la correspondiente orden de aprehensión en contra del acusado a la par que presentó las pruebas suficientes para acreditar la posible participación del señalado en los hechos que se le imputan.

Por lo anterior, el juzgador resolvió vincularlo a proceso por peculado, y se ratificó la prisión preventiva justificada, asegurando que el proceso se lleve a cabo con el imputado en reclusión y se otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, el cual vence el próximo 12 de agosto de 2026.

Esta acusación se suma a los otros procesos penales que lleva el exfuncionario tabasqueño, quien el pasado 4 de abril fue vinculado por el delito de desaparición forzada de personas. Por este caso, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva.

Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández y supuesto operador del grupo criminal "La Barredora", una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se encuentra recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano.

A Hernán Bermúdez Requena alias “El Abuelo” se le acusa de extorsión, secuestro agravado y asociación delictuosa. El exfuncionario tabasqueño fue detenido el 12 de septiembre en Paraguay y posteriormente expulsado a México.

Sumado a las acusaciones que tiene en Tabasco, Bermúdez Requena también cuenta con una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

El caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco salió a luz luego de que se le acusó de secuestrar a un empresario gasolinero local en 2019, quien se habría negado a comercializar la gasolina que Hernán Bermúdez le vendía.