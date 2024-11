Balaceras e incendios se mantienen en Sinaloa

Durante la madrugada de este jueves, 28 de noviembre, se vivieron incendios, balaceras y ataques armados en diversos puntos de Culiacán, Sinaloa.

En redes sociales se observó un incendio, alrededor de las 6 horas, en las inmediaciones del restaurante “Ranch Roll”, en el fraccionamiento Isla Musala, donde, según prensa local, dos vehículos repartidores fueron incendiados.

Además, los medios de la zona indicaron que las llamas alcanzaron la fachada del negocio, causando daños materiales significativos. Por otro lado, se reportó que no se presentaron personas lesionadas por este acontecimiento.

Por otro lado, el restaurante ligado al influencer Markitos Toys informó: “hemos sido víctimas de la situación que vive nuestra ciudad, nuestros establecimientos en Culiacán permanecerán cerrados hasta nuevo aviso”.

Leoncio García, subsecretario de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, detalló, en conferencia de prensa que los actos pudieron ser objeto de un ataque o “para llamar la atención”.

Mientras que, sobre las versiones que señalaron que los bomberos que llegaron a la zona y fueron ahuyentados con armas de fuego, el funcionario detalló que el ataque no fue directamente contra ellos y aseguró que las autoridades mantienen escoltas a los cuerpos de rescate, para evitar ataques en su contra.

En otro hecho violento, una clínica privada de especialidades ubicada en el Bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el sector Tres Ríos, fue blanco de un ataque a balazos. Hasta la noche de ayer, jueves, tampoco se habían reportado víctimas por este ataque.

“Se están atendiendo las indicaciones de poder tener los espacios protegidos. El Hospital General atiende a pacientes no derechohabientes, son pacientes que no tienen IMSS, no tienen ISSSTE. La mayoría de los pacientes que andan con grupos armados cumplen estas características”, expresó el secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo.

Debido a la violencia ocurrida en los últimos días la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) mantuvo sus clases de manera virtual. Desde el pasado lunes, 25 de noviembre, se detalló que las clases sería en este formato como protocolo de seguridad. Aunque el pasado 27 de noviembre se anunció que las actividades académicas se desarrollarían de manera presencial, los días 28, 29 y 30 se volvieron a interrumpir las actividades en la capital de la entidad y Novolato.