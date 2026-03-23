Afore XXI Banorte presenta su Reporte TCFD 2025 fortaleciendo estrategia frente al cambio climático

Afore XXI Banorte presentó su Reporte TCFD 2025, el cual fortalece su enfoque de inversión responsable y está alineado con las recomendaciones del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), estándar internacional que promueve la transparencia sobre riesgos y oportunidades climáticas dentro del sector financiero.

En dicho reporte, se integra el análisis del cambio climático en la toma de decisiones financieras, la gestión de riesgos y la administración de portafolios, consolidando el enfoque de la administradora hacia una economía baja en carbono y una mayor resiliencia financiera en beneficio del ahorro para el retiro de millones de trabajadores.

Dentro de los avances más relevantes, XXI Banorte destacó la validación de sus metas de reducción de emisiones por la Science Based Targets initiative (SBTi), alineando sus objetivos al escenario internacional de 1.5°C, considerado el umbral clave para limitar los efectos más severos del calentamiento global.

“El cambio climático no es únicamente un desafío ambiental y social, sino un riesgo financiero sistémico que puede impactar la rentabilidad y el bienestar de millones de trabajadoras y trabajadores. Cada paso que damos en materia climática fortalece la protección del ahorro y contribuye a la resiliencia económica y social de México”, señaló David Razú Aznar, Director General de XXI Banorte.

Entre los indicadores destacados del reporte se encuentra el registro de 1,336 toneladas métricas de CO₂ en emisiones (de la operación de la Afore) durante 2025, así como el hecho de que 90% delas emisoras del portafolio de inversión cuenta ya con cobertura de datos de carbono, lo que permite fortalecer el análisis del impacto climático dentro de las decisiones de inversión.

Asimismo, 36% de la deuda privada del portafolio está vinculada a bonos etiquetados, mientras que 31% de la inversión en instrumentos estructurados corresponde a proyectos de impacto sostenible, reflejando el crecimiento de la inversión sustentable dentro de la administradora.

El documento también señala el fortalecimiento del involucramiento activo con emisores climáticos prioritarios y la incorporación de la Taxonomía Sostenible de México como referencia para orientar decisiones de inversión y ampliar la transparencia sobre el impacto climático de largo plazo.