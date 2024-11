Sin acuerdo, para reducir jornada laboral: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, justificó que el retraso para discutir el dictamen que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas, se debe a la falta de acuerdos entre todas las bancadas de San Lázaro, pese a que en el pasado, Morena y sus aliados, con su mayoría calificada, han sacado reformas sin el apoyo de la oposición.

—¿Y para cuándo va lo de las 40 horas?— se le cuestionó este miércoles sobre la reforma de la reducción de la jornada laboral, y cuya propuesta aseguró el pasado 3 de octubre, sería prioridad para Morena, además de que, dijo es entonces, que esperaban aprobar antes que concluya el año como parte de un “regalo navideño” para los trabajadores.

“Yo soy un sólo legislador. No, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Depende de todos los legisladores. Depende de todos…Tendrán que definirlo los legisladores. Pregúnteles a todos los legisladores y a todos los grupos parlamentarios”, respondió este miércoles el también presidente de la Junta de Coordinación política de San Lázaro.

En este contexto, el líder morenista, argumentó que aunque él simpatiza con la propuesta, se tiene que hacer un gran consenso con todos los diputados y los grupos parlamentarios en los próximos días.

Cabe señalar que el proyecto sobre la reducción de la jornada laboral ya cuenta con un dictamen aprobado por la pasada legislatura, por lo que sólo tendría que subir al pleno para su discusión y aprobación, de forma similar a lo que ha pasado con las iniciativas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuyos dictámenes, en su mayoría, fueron votados sin el apoyo de la oposición.

Por otro lado, el coordinador de Morena también aseguró que desconocía que afuera de la Cámara de Diputados, la activista María Luisa Luévano y la exdiputada de su bancada, Susana Prieto, estuvieran desde hace más de 24 horas en huelga de hambre como forma de presión para que sea discutida la reforma de la jornada laboral .

“Yo espero que no le afecte la salud a quienes están en huelga de hambre, pero estamos revisándolo con toda sensibilidad y que no la descalificamos”, expresó.