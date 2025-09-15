Acordeones en el nivel estatal, sin efecto en comicios

En sesión virtual, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio por válida la elección de los integrantes de la Sala Civil del Tribunal Superior del Estado de Zacatecas, pese a los señalamientos sobre la intervención del llamado “acordeón rosa” y quejas sobre el incumplimiento por parte de algunas candidaturas del promedio mínimo de 9 para la especialidad.

Con los votos de la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, la mayoría del pleno desechó el proyecto de la magistrada Janine Otálora, que proponía revocar la declaración de validez de la elección de Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas por el principio de Mayoría Relativa, por temas de paridad y de elegibilidad de dos de las magistraturas electas.

Al defender su proyecto, la magistrada Otálora Malassis, recordó que la Sala Civil del Tribunal Superior del Estado de Zacatecas fue integrada, acorde con la votación obtenida de una manera paritaria, 50 hombres y 50 mujeres que fueron declaradas elegibles.

No obstante, esta determinación fue impugnada a través de un juicio de la ciudadanía, pues las personas quejosas cuestionaron el tema de la paridad, pero también impugnaron la elegibilidad de dos de las candidaturas electas; el primero porque no existe fundamento ni motivación para que el Tribunal local hubiera valorado las materias para acreditar el promedio de 9 y el segundo por aparecer en un supuesto “acordeón”.

“Por ende, propongo revocar el fallo para el efecto de que el Tribunal local analice, primero, si el OPLE valoró este requisito (del promedio) en términos de los Comités, del Comité de Evaluación postulante.

“Respecto de la persona electa en el tercer cargo de la carga Civil, también le doy la razón a la parte actora de una indebida fundamentación, motivación y valoración probatoria, ya que el Tribunal local omitió, en mi criterio, apreciar en su justa dimensión la descripción de una hoja de color rosa, aparentemente con los mismos números que fueron, justamente, asignados a las candidaturas ganadoras, lo cual es además anterior a la jornada electoral”, señaló la magistrada.

Durante la sesión, los dos nuevos magistrados electorales, Gilberto de Guzmán Bátiz García y Claudia Valle Aguilasocho, se excusaron de participar en la discusión de este caso. Mientras que el magistrado Reyes Rodriguez Mondrágon sigue de vacaciones.

Asimismo, el pleno del TEPJF desechó diversos recursos interpuestos contra la elección de jueces y magistrados locales de San Luis Potosí al señalar que habían sido interpuestos de manera extemporánea.