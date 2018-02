Robo a casa-habitación, violaciones de uso de suelo y ambulantaje son algunos problemas que han perjudicado por más de un año a los habitantes de las colonias que conforman la zona de El Pedregal y a la fecha no han recibido respuesta efectiva de las autoridades.

Los colonos se reunieron este lunes a las 8:00 de la mañana sobre la avenida Paseo del Pedregal y la calle Cráter para solicitar con pancartas en mano a la delegación y al gobierno de la capital la instalación de cámaras de seguridad en sitios específicos, construcción y operación de módulos de vigilancia en puntos estratégicos, así como proporcionar alarmas vecinales de emergencia.

Humberto Trejo González, miembro del Comité Vecinal Jardines del Pedregal, se presentó en el punto de reunión para hacer frente al problema que él llama “anarquía” y señaló la ausencia de personal capacitado para salvaguardar la integridad de los peatones, ya que frecuentemente ocurren asaltos con violencia afuera de la iglesia y de espacios comerciales, a pesar de que rondan por la zona 15 patrullas a diario.

“La inseguridad está muy grave, porque hay asaltos a casa habitación y a transeúntes. Estos problemas se han venido intensificando a lo largo de un año, cada día empeoran más”, dijo.

El miembro del comité vecinal expuso que en más de una ocasión se les ha negado hablar con la delegada de Álvaro Obregón, María Antonieta Hidalgo Torres, y han sido recibidos por otros funcionarios que sólo les hacen promesas.

“Cuando fuimos a la delegación el director general jurídico nos dijo, porque no nos recibió la delegada, que quitarían a los vendedores ambulantes, quienes son los informantes, entiendo que no se trata de todos porque hay gente que de ahí se gana la vida, pero hay otros que no, que están coludidos al crimen”, apuntó el señor Trejo González.

Dijo que las filmaciones que realizan televisoras y casas productoras se han vuelto parte del problema puesto que se instalan por semanas enteras las 24 horas del día y vecinos han constatado que el personal que viene con ellos espía las casas desde azoteas y calles para luego cometer delitos.

Entre las peticiones destaca el apoyo con grúas para que los vecinos que lo requieren soliciten el retiro de vehículos que se estacionan sobre las banquetas, arriba de los camellones, en doble fila o que obstruyen entradas de casas.

En contra de la inseguridad

Durante la manifestación de esta mañana en contra de la inseguridad, los vecinos colocaron una lona con la siguiente consigna: “¿Hasta cuándo seguirán violando la ley Seduvi y la delegación? Ni nos ven ni nos oyen, 45 obras irregulares en El Pedregal”. Los vecinos denunciaron que se ha incrementado el desorden de construcciones en la colonia, lo cual agudiza los riesgos asociados al desabasto del agua potable.

La manifestación congregó a más de 150 personas por más de una hora, quienes realizaron de manera intermitente un bloqueo sobre Paseo del Pedregal, en lapsos de tres minutos, para hacer conocer la problemática que enfrentan los residentes de la zona.

Los vecinos distribuyeron un comunicado en el que refieren que, en últimas fechas, durante la noche, a varios autos estacionados en las calles de Jardines del Pedregal les han robado las llantas y los han dejado sólo sobre ladrillos.

Agregaron que la cantidad de vendedores ambulantes y puestos ha crecido de manera desmedida, sin control por parte de las autoridades, lo cual, explicaron, genera inseguridad entre los habitantes ante el temor de que sus movimientos y rutinas sean vigilados con el objetivo de robar casas o asaltar a quienes caminan por la colonia.

En relación al incremento desordenado de construcciones en la colonia, destacaron que por sí mismo es un problema, y agudiza los riesgos asociados al desabasto de agua potable.

