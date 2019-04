Vecinos de la base militar de Santa Lucía, en el municipio de Zumpango, Estado de México, demandaron al Gobierno federal aumentar el precio que les ofrecen por la venta de sus terrenos ejidales en las zonas aledañas: “Queremos vender no regalar”.

Desde marzo han sostenido asambleas con representantes del Gobierno federal, quienes les han propuesto la compra de terrenos ejidales de los pueblos de Xaltocan, municipio de Nextlalpan; y Ozumbilla y los Reyes Acozac, en el municipio de Tecámac.

Marco Antonio Martínez, hijo de un ejidatario de Ozumbilla, señaló que ante la ampliación de la base militar de Santa Lucía, que formará parte del nuevo aeropuerto, les han ofrecido por sus terrenos de 210 a 240 pesos por metro cuadro, con el argumento de que se trata de tierras áridas.

“Quieren poner en el lugar algunos letreros con señalamientos y luces para que no se pierda el avión, ellos hacen hincapié que son terrenos donde no se da nada, no se siembra, … ellos dicen que casi no tienen valor el terreno”.

En Ozumbilla buscan comprar entre 35 y 36 hectáreas de terreno, donde les pidieron aumentar la oferta por metro cuadro, sin embargo, desde la última reunión que sostuvieron, no se han vuelto a acercar.

Mientras que en el pueblo de Xaltocan pretenden comprar alrededor de 300 hectáreas, mismas que tendrán que cambiar a dominio pleno, porque se trata de tierras ejidales.

Martínez dijo que en estos terrenos —heredados de sus antepasados— los ejidatarios siembran maíz, cebada y alfalfa, para consumo local, y no están a la venta, pero ante la construcción del aeropuerto, se han acercado para ofrecerles su compra, pero a precios bajos.

Comentó que personal del Ejército, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, y otros, han asistido a las asambleas para ofrecerles la compra de sus terrenos, y aunque ya hay ejidatarios interesados en vender, otros se niegan a desprenderse de su propiedad.

Xaltocan, el pueblo que está desapareciendo

Por su parte, el expresidente del Comisariado Ejidal en el pueblo de Xaltocan, municipio de Nextlalpan, Margarito Martínez Ramírez, dejó claro, que sus terrenos no están en venta.

Sin embargo, ante la necesidad que existe del proyecto, están en la disposición de vender, pero "no regalar”.

A lo largo de los años, el pueblo de Xaltocan ha perdido terreno. En 1950 cuando nació la base militar de Santa Lucía, le quitaron varias hectáreas y en esta ocasión, buscan reducir el espacio de esta comunidad.

Las autoridades les han ofrecido regularizar con escrituras algunos terrenos comunales, en caso de que acepten vender.

Sin embargo, dijo, “no existe garantía, de que realmente se trate de gente que envíe el presidente Andrés Manuel López Obrador y hasta el momento no les han fijado el precio por metro cuadrado”.

Martínez Ramírez comentó que a las asambleas con ejidatarios de este poblado han acudido representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, incluso, la excandidata al gobierno del Estado de México Delfina Gómez.

Sobre el tema, los titulares de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) Roman Meyer Falcón, y de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, descartaron que las dependencias a su cargo estén interesadas en la compra de terrenos en esa zona mexiquense.