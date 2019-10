El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reveló que el municipio de Aguililla, Michoacán, donde ayer 14 policías estatales fueron emboscados y asesinados por un grupo armado, se ha negado a firmar el convenio para permitir el ingreso de las fuerzas federales a esa región.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional estuvieron presentes los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, José Rafael Ojeda Durán; así como el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

El secretario Alfonso Durazo aseguró que la Federación no niega a ningún gobierno estatal o municipal el reforzamiento de seguridad; sin embargo, dijo que en el caso del municipio de Aguililla no ha firmado el convenio para permitir el ingreso de las fuerzas federales a esa región.

El presidente López Obrador lamentó la muerte de los policías estatales en la emboscada y acusó que en gestiones pasadas se dejó crecer la violencia con estrategias equivocadas.

“Es muy lamentable lo que sucedió, no lo deseamos. Es un proceso, vamos avanzando con mucha firmeza, esa es una zona violenta y vamos a seguir atendiendo las causas que originan esta descomposición social, para nosotros es muy importante que haya bienestar, que se pueda conseguir la paz con justicia y también con eficiencia en la actividad de protección a los ciudadanos, con la Guardia Nacional, con buena coordinación con los estados y evitando que la autoridad se mezcle con la delincuencia, procurando que no haya contubernio y que las bandas no tengan protección de las autoridades”, mencionó.

“Vamos a seguir con nuestra estrategia, yo estoy optimista. Creo que vamos a lograr la paz en el país, que vamos a lograr evitar estos hechos violentos. Vamos avanzando con mucha firmeza, organizándonos. Esta es una zona violenta y vamos a seguir atendiendo las causas que originan esta descomposición social”, enfatizó.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseveró que lamenta el asesinato de los 14 policías estatales en Aguililla y destacó que hechos como ese ocurren muy seguido en todo el territorio nacional; aunque aseguró que no quiso decir que la violencia está normalizada en el país.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, indicó que esa dependencia desplegó a 80 elementos, así como un helicóptero en la zona, para ubicar a las personas que emboscaron a los elementos policíacos. Mencionó que el mando responsable de la seguridad en la zona se ubica en Apatzingán.

Reiteró que lo fundamental es que haya bienestar y conseguir la paz con justicia, y que las corporaciones como la Guardia Nacional trabajen de manera eficiente en la protección a los ciudadanos.

