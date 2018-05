La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, defendió la continuidad de la reforma educativa; criticó al actual gobierno federal por dejar sin presupuesto a la SEP para implementar el modelo educativo, y por suspender la evaluación docente en algunos estados del país.

“Si hay evaluación en la Constitución, hagámosla, sin mentiras, sin que nos de pena. Es absurdo que una evaluación, que además ya estaba, ya se había hecho lo más difícil que era implementarla. De repente se echaron para atrás, acaban haciéndola un muestreo”, aseveró.

Al participar en el foro “10 por la Educación”, Zavala Gómez del Campo afirmó que de ganar los comicios del 1 de julio, sería implacable contra actos de corrupción con recursos destinados a la educación.

“Yo sería implacable contra los corruptos que hacen que las computadoras no lleguen a las escuelas; que las escuelas no se reconstruyan después de los sismos. Implacable al que toque un peso de la educación y lo desvíe para otro lado”, afirmó.

Zavala afirmó que la modernización del modelo educativo que comenzó hace casi 20 años, comenzó de un diagnóstico mal, porque se creyó que el uso de tabletas electrónicas resolvería el problema de rezago educativo.

“Se empezó mal. Se empezó entregando Ipads, tablets, y eso no tiene ningún sentido. Regalar las tablets, las computadoras, porque independientemente de lo que en términos de corrupción seguramente significó, no sirvió de nada, porque la vinculación tiene que ser completa. Mi impresión es que se inició con un negocio a través de la entrega de tablets”, aseveró.

Afirmó que ahora con la reforma educativa, se necesita un “gobierno valiente” que la implemente de manera correcta, con recursos y acciones como lo marca la ley, entre ellas la evaluación magisterial

“Para un maestro, que le hagan un examen, no debe ser algo fuera de lo normal, al contrario, es algo de todos los días. Los maestros no son la contraparte, son la parte fundamental del sistema educativo, así lo vio Vasconcelos. Yo no quiero cascadas de premios, castigos y discrecionalidades.

“(Se mantendrá la evaluación docente) apliquémosla bien y apliquémosla todos si creemos en ella. Ahora, la evaluación no sólo es para castigar o premiar, es para que te vincule a todo el modelo educativo y que sirva para mayor calidad, si no nada más es un instrumento de poder, y así no se debe ver”, aseveró.

Muertes en sexenio de Calderón

La candidata Margarita Zavala justificó con una agenda ocupada el no haber asistido ayer a la reunión con víctimas de la violencia. Aseguró que los muertos que hubo en el sexenio de su esposo, Felipe Calderón, fueron responsabilidad únicamente de los delincuentes.

“No los provocó nadie más que los criminales, y esos criminales tienen que ser enfrentados y no darles amnistía ni liberarlos, sino hay que enfrentarlos con el Estado. He dicho claramente que yo defenderé a cada ciudadano y a su familia con todos los instrumentos que tenga a la mano, por supuesto instrumentos legales. Si para eso es necesario las Fuerzas Armadas, las utilizaré”, afirmó.

