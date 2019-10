La activista Rosario Ibarra de Piedra, quien fue galardonada este miércoles con la Medalla Belisario Domínguez 2019 por el Senado de la República, entregó la custodia del reconocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que le sea devuelto cuando se conozca el paradero de las y los desaparecidos.

Ibarra de Piedra fue reconocida por su labor en la búsqueda de personas desaparecidas, así como por su función social por ser defensora de diversos derechos como la libertad, la paz, la vida y la justicia.

La medalla fue recibida por sus hijas Claudia y María del Rosario Piedra Ibarra, en la vieja casona de Xicoténcatl, en donde estuvieron presentes el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar; el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; y la presidencia del Congreso de la Unión.

“Señor presidente, querido y respetado amigo, no permitas que la violencia y perversidad de los gobiernos anteriores siga acechando (...) No quiero que mi lucha quede inconclusa, es por eso que dejo en tus manos la custodia de tan preciado reconocimiento y te pido que me la devuelvas junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos y añorados hijos y familiares" indicó el escrito leído por su hija Claudia.

Asimismo, Ibarra de Piedra resaltó el trabajo de las organizaciones civiles, quienes en su labor se han enfrentado con persecuciones, desapariciones forzadas y muertes en las que se han visto involucradas autoridades del gobierno mexicano.

“La desaparición forzada de los nuestros no fueron excesos de la autoridad, sino que era algo más profundo que venía del poder con su perversidad siniestra y que lleva el nombre de terrorismo de Estado (…) Mientras la vida me lo permita seguiré mi empeño hasta encontrarlos ¡Vivos los llevaron y vivos los queremos”, concluyó.

