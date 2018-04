Tijuana, Baja California.- El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, respaldó los avances del gobierno de nuestro país en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Dijo que la firma de los acuerdos finales, no debe depender de las elecciones en nuestro país, por lo que avaló la firma antes del 1 de julio.

“Yo creo en un comercio libre y justo con Estados Unidos. Cuando sea posible firman un acuerdo, que cumpla con esos principios, por supuesto que el gobierno mexicano debe seguir adelante, es conveniente para el país que haya libre comercio, por supuesto siempre justo entre ambas naciones”, dijo.

En conferencia de prensa en esta ciudad, Anaya Cortés también fue cuestionado acerca de lo dicho por su adversario de Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador, quien señaló a Anaya Cortés de apropiarse de su propuesta de bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la frontera.

Al respecto, Anaya dijo que esa idea ha sido planteada por los panistas en el Congreso, por lo que negó haberle “pirateado” la propuesta a López Obrador: “Yo los invito a que revisen la discusión pública, el propio Diario de los debates (del Congreso) y van a encontrar que quienes hemos dado la lucha real, constante, por disminuir el precio de la gasolina en la frontera, hemos sido nosotros, no ahora que estamos en campaña, ha sido una constante desde el 2013, cuando el PRI tuvo la pésima idea de hacer este cambio en materia fiscal que ha lastimado de manera muy importante a la economía de la región”.

En tanto, el abanderado presidencial de PAN, PRD y MC, negó haber caído en la intención del voto, de acuerdo con una encuesta publicada este miércoles, y argumentó que es el único candidato que puede vencer al también aspirante presidencial,| Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros tenemos otras mediciones. Lo que hoy está absolutamente claro, es que esta es una elección de dos. Yo soy el único candidato que puede derrotar a Andrés Manuel López Obrador; faltan 73 días de campaña; van a hacer 73 días muy intensos, tres debates y estos absolutamente convencido de que vamos a ganar el 1 de julio”, aseveró.

En otro tema, Ricardo Anaya Cortés aseguró que no solicitará a la Secretaría de Gobernación -a través del INE- el resguardo del Estado Mayor Presidencial, como lo hicieron los candidatos Margarita Zavala y José Antonio Meade. “El que nada debe, nada teme”, dijo.

“No requiero de un aparato de seguridad, no lo tengo. Cuando viajó a los estados, se comparte la campaña con muchos candidatos y candidatas locales, y yo respeto los operativos que ellos determinen en sus propias campaña. Mi campaña no cuenta con un operativo especial de seguridad, y no requiero que el gobierno federal me la proporcione”, añadió.

