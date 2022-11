Piden acabar con espiral de militarización en el país

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene previsto analizar esta semana el decreto por el cual se amplió el tiempo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Ante esto especialistas pidieron a ministros frenar la espiral de militarización y violencia que podría durar varias generaciones.

Alejandro Madrazo Lajous, investigador del CIDE, consideró que el acuerdo emitido por el Ejecutivo federal está diseñado como una “chicana, que está tratando entorpecer al régimen constitucional, porque utiliza sólo uno de los artículos transitorios”.

“Se presenta como un acuerdo y formalmente son actos administrativos, no son normas generales, ahora a través del acuerdo lo que hizo fue emitir una norma general (…) esa chicana es por donde precisamente se van a tratar de salir los ministros que quieran serle fiel al gobierno, porque lo que van argumentar, y ese será el primero que vamos a ver, es que no se trata de una norma general y por lo tanto no procede”.

Este asunto se trata de la controversia constitucional 90/2020 sobre el cual la ministra Margarita Ríos Farjat está a cargo.

Es oportuno recordar que este asunto se intentó resolver en la Primera Sala de la SCJN en noviembre del 2021, sin embargo, se envió al pleno por considerarse su trascendencia.

“Yo creo que esa discusión no va a prosperar” manifestó.

Eunice Rendón, experta en temas de seguridad, indicó por separado que los ministros de la SCJN deben considerar que las Fuerzas Armadas no están preparadas para las funciones en materia de seguridad pública.

“Hay varios retos que deben ser considerados por ejemplo el no tener formación ni voluntad los temas relacionados con la proximidad, perspectiva de género, derechos humanos y trabajo con poblaciones vulneradas (…) todos estos elementos van a ser indispensables si se les da definitivamente la facultad de seguridad pública al Ejército”, consideró.

