Universidades de distintas entidades del país hicieron un paro de labores con la finalidad de demandar que se atienda la crisis financiera que enfrentan varias casas de estudios.

El movimiento fue convocado por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), en el cual participaron aproximadamente 45 sindicatos de las instituciones educativas y las universidades autónomas de Nayarit, Tabasco, Morelos, Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Tamaulipas, Chihuahua, Colima, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Baja California.

Entre las exigencias de la Contu se encuentra el pago de la nómina de los últimos meses del actual ejercicio fiscal 2019. Además, manifestó que el paro surgió “en rechazo a las políticas de restricción presupuestal que el gobierno federal pretende imponer a las instituciones públicas de educación superior”.

En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se colocaron mantas y lonas afuera de las instalaciones para exigir más recursos.

El líder del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Carlos Sotelo, explicó que al paro se sumaron diversas universidades para apoyar a las que están en crisis, como es el caso de esta institución.

Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Ignacio Peña, entregó las instalaciones del campus universitario a los sectores administrativo y académico, que se sumaron al paro nacional.

A su vez, trabajadores de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, entre otras, pararon actividades, al concentrarse en las afueras de los planteles.

Aproximadamente 2,300 docentes del Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se sumaron al movimiento, al detener las labores de las 10 de la mañana a las 12 horas de la noche.

De acuerdo con la dirigencia sindical, se exige un trato digno a las universidades públicas en materia presupuestal, así como la restitución presupuestal de fondos extraordinarios o su incorporación como subsidios ordinarios.

Asimismo, piden la atención inmediata de las autoridades federales para resolver la crisis económica que enfrenta la educación superior, según se leía en una pancarta colocada en la sede sindical.

Cabe mencionar que el pasado martes, el secretario general de la Contu, Enrique Levet Gorozpe, recordó que el 28 y 29 de octubre se realizará la Convención Nacional de Universidades, con la participación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Auditoría Superior de la Federación, la Conferencia Nacional de Gobernadores y las cámaras de Diputados y Senadores, para dialogar sobre la situación financiera de las universidades. (Con información de Notimex)

Asegura que revisarán caso por caso

Y mientras, López Obrador les pide rendir cuentas

Luego de que universidades realizaron un paro de labores por falta de presupuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se revisará caso por caso, porque ya no se entregarán recursos a gobiernos y universidades que únicamente los requieran para salir al paso del pago de nómina o servicios.

“Primero aclarar por qué la deuda. Quiero aprovechar para decirlo, y esto aplica para todas las universidades. No es de: ‘No tenemos dinero; tenemos un déficit; nos falta dinero; no hay para pagar la nómina; no hay para cerrar el año; no hay para los aguinaldos, y necesitamos más dinero’. Así ya no es la cosa”, expresó el mandatario federal.

En Palacio Nacional, dijo que si bien las universidades tienen autonomía, “tiene que haber también transparencia en el manejo de los fondos, porque es dinero del pueblo (...) Si hay cuentas claras y si corresponden a la Federación adeudos, va a cumplir”, comentó López Obrador.

Por otra parte, se informó que fueron reinstalados 373 docentes adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y que habían sido cesados por no acreditar sus evaluaciones.

Enrique Enríquez, dirigente de la CNTE, reportó ello luego de una reunión de integrantes de esa disidencia magisterial con el presidente López Obrador en Palacio Nacional. (Con información de Jorge Monroy)