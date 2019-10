Luego de que entre 25 y 30 universidades se declararon este miércoles en paro nacional por falta de recursos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se revisará caso por caso, porque ya no se entregarán recursos a gobiernos y universidades que únicamente lo requieren para salir al paso del pago de nómina o servicios.

“Pero primero aclarar por qué la deuda, porque no se trata —también quiero aprovechar para decirlo, y esto aplica para todo el país y para todas las universidades— no es de que: No tenemos dinero, tenemos un déficit, nos falta dinero, no hay para pagar la nómina, no ha para cerrar el año, no hay para los aguinaldos y necesitamos más dinero. Así ya no es la cosa. Cuentas claras y chocolate espeso”, expresó el mandatario.

Durante su conferencia de prensa, se le preguntó al presidente López Obrador respecto a que 30 universidades estatales realizaron este miércoles un paro de labores en demanda de aumento al subsidio a la educación superior y para que el gobierno federal entregue apoyos extraordinarios a universidades que están en crisis económica.

“Primero es: a ver, cuánto recibiste, cómo se ejerció. Sí son autónomas las universidades, pero tiene que haber también transparencia en el manejo de los fondos, porque es dinero del presupuesto, es dinero del pueblo, es dinero sagrado del pueblo. La utonomía no puede utilizarse para hacer una mala administración de los dineros del presupuesto. Si hay cuentas claras y si corresponde a la Federación adeudos, la Federación va a cumplir.

“La vez pasada en el presupuesto yo había hecho el compromiso con las universidades de que los aumentos se iban a dar cuando menos considerando la inflación; y cuando se envió el presupuesto no se tomó en cuenta eso. Reclamaron los rectores con razón y nosotros corregimos el error, y se asignó lo que se había acordado.

“Lo mismo ahora, la recomendación es: mínimo, inflación; no se puede dar menos. Estoy seguro que todas las universidades, todas, por lo que corresponde al gobierno federal van a tener más recursos en términos cuantitativos que los que se recibieron en este año para el presupuesto del 2020”, comentó.

