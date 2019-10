La filtración de grabaciones en las que se escucha la forma de operar pagos ilegales a exfuncionarios de Pemex a cambio de contratos, responde a una estrategia de la empresa contratista Oro Negro para involucrar a las autoridades estadounidenses y generar un desprestigio a la petrolera mexicana, consideró el director general de Ombudsman Energía México, Paul Alejandro Sánchez Campos.

En entrevista el también exasesor del Consejo de Administración de Pemex y de Pemex Exploración y Producción dijo: “de entrada hay que entender de dónde viene esto. Es una jugada, una estrategia que está realizando Oro Negro”.

Desde la perspectiva del también exsecretario del Comité de Estrategia e Inversiones de Pemex Exploración, estas acciones tienen como objetivo presionar a Pemex.

Dijo que lo importante es que esto que estamos viendo sirva para hacer una purga en la administración de Pemex, que genere estrategias de transparencia y rendición de cuentas; que se pueda rastrear el dinero y que se puedan perder estas malas prácticas para que se pueda generar eficiencia.

Sin embargo, comentó que eso generaría un impacto en la administración de la paraestatal dependiente de la voluntad política que tenga el presidente Andrés Manuel López Obrdador y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, así como la capacidad que tengan de controlar a los monstruos de esa compañía.

Recalcó que en caso de que se confirmen ese tipo de prácticas y responsabilidades será necesario actuar en consecuencia y generar políticas para erradicar esas acciones porque ya no es posible tolerar que todo termine con la simple jubilación de los empleados que cometen ese tipo de irregularidades.

No imponer castigos ejemplares a funcionarios a quienes se les compruebe actos corruptos generaría un precedente negativo porque se mandaría el mensaje de que ya no se va a perseguir; generaría un precedente negativo pues finalmente le estarían dándole libertad a estos actos y no se estaría generando un cambio de fondo, además de que sería un mal precedente político.

