El próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no reducir los avances en materia de transparencia, impulsar el Sistema Nacional Anticorrupción, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y no eliminar sino transformar los órganos internos de control de las dependencias federales, a partir del 1 de diciembre.

Entrevistada por El Economista, la futura secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, afirmó que el nuevo gobierno se prepara para que no haya “freno” a los actos de fiscalización de esa dependencia y en las respuestas a las solicitudes de información que presentan los ciudadanos en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Eréndira Sandoval, quien aún deberá ser ratificada por el Senado, aseveró que el nuevo gobierno no sólo respetará la PNT sino que se mejorará con tecnologías de la información (TIC).

“Se va a mejorar; ése es uno de los proyectos que estamos trabajando y presentándole al presidente y a mi equipo propio que vamos a democratizar las TIC, vamos a empujar mucho, no es respetar sino transformar para mejorar”, expuso.

“Ya estamos trabajando en los mejores sistemas operativos, los mejores proyectos, pero eso sí se va a definir desde una nueva instancia que va a ser la coordinación estratégica o de estrategia de cuestiones digitales”, mencionó.

—¿Qué pasará con las áreas de transparencia de las dependencias?

Es una ley federal y general y las leyes aquí se van a respetar.

—¿Para dar respuesta a las solicitudes de información en la PNT, habrá plazo de transición o correrán los mismos plazos?

Sí, no vamos a suspender el avance lógico y normal del gobierno, no va a haber frenos abruptos.

—López Obrador habló de que desaparecerán los órganos internos de control (OIC), ¿será así?

No, es más bien una reestructura orgánica para que haya una concentración de estas tareas en la Secretaría de la Función Pública; nosotros vamos a tener no sólo la posibilidad de los nombramientos (de los OIC), que eso teóricamente ocurría así, no en los hechos y no siempre. Ahora sí va a ser verdad; la dependencia no sólo va a ser en términos de designación sino orgánicos, presupuestales y de toda la situación de evitar duplicidades.

Para evitar todas las duplicidades, no va a haber fiscalización que dependa de ellos (las dependencias), sino todo va a ser acá y eso va ayudar mucho a este tema de no ser juez y parte y todo va a depender de la Secretaría de la Función Pública.

—¿Qué hará el nuevo gobierno para que los estados implementen sus sistemas de transparencia?

Se va ayudar. Morena (SIC) trae una directriz de aplicación de Estado de derecho verdadero y de cumplimiento de las normas. Eso va a ayudar a que los estados avancen. Los avances a favor de la rendición de cuentas se van a empujar. Desde la Secretaría de la Función Pública vamos a auspiciar y a impulsar metodologías únicas de fiscalización para que no haya diferentes idiomas en los reportes.

