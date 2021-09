En el Día Internacional de la Paz, no hubo tal en la Cámara de Senadores.

“‘Abrazos, no balazos’ no significa que estemos cruzados de brazos”, respondió Rosa Icela Rodríguez a las críticas de la oposición durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara alta para analizar el tercer informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad pública.

“Aspiramos a una sociedad más fraterna, donde no haya estas disputas criminales, y la paz sí se construye con más abrazos, con más cordialidad, con más civilidad, con más hermandad y, como lo he dicho, no venimos a ganar una guerra, venimos a ganar la paz”, remachó la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Pretenciosa, la senadora María Lilly del Carmen Téllez García, hoy del PAN, pero quien ocupa su escaño tras ser postulada por Morena, expresó desde la tribuna:

“Viene usted al Senado, secretaria Rodríguez, a defender lo indefendible; una ocurrencia presentada como política de Estado en materia de seguridad, resumida en una frase tan simplona como perversa: ‘abrazos, no balazos’”.

La senadora Eunice Renata Romo Molina (PES) consideró, en referencia a la alocución previa de la panista, “un despropósito venir a gritarles a nuestras Fuerzas Armadas”.

En calidad de testigos, como integrantes del gabinete de seguridad pública, presenciaron la comparecencia, desde los escaños de los senadores que conforman la Mesa Directiva, Luis Cresencio Sandoval y José Rafael Ojeda Durán, secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, respectivamente.

Asistieron también Adán Augusto López, secretario de Gobernación, quien se fue antes de que la compareciente terminara de leer su discurso inicial, y Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional.

“No venimos a buscar show, no venimos a buscar rating, venimos a buscar la paz, las legisladoras deben entenderlo”, completó la pesista.

La senadora morenista Martha Lucía Micher Camarena también hizo alusión a Téllez García: “¿Quién se atreve a ofender a la Guardia Nacional, a la Marina, a la secretaria de Seguridad y a todas las personas que hoy nos acompañan? ¿Quién tiene la autoridad de venir aquí a decirles edecanes? Qué pena que aquí se venga a hablar de orejas, cuando las tienen más grandes; de verdad. La burra hablando de orejas.’’

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI) dijo que le tomaba la palabra a la invitada, respecto a “su ofrecimiento para trabajar juntos; sin lugar a duda, en este barco, estamos todos igual”.

En respuesta al priista, quien afirmó que en los últimos meses se han incrementado las cifras de asesinatos en 14 estados, la funcionaria aseguró que el homicidio “se redujo 0.5% en promedio diario, respecto al último año del gobierno anterior, y en lo que va del año hemos tenido 3.8% menos homicidios que el año pasado. Esto, sin declarar la guerra”.

rolando.ramos@eleconomista.mx