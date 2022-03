El presidente Andrés Manuel López Obrador se defendió de artistas que lo criticaron por la tala de árboles para la construcción del Tren Maya, y argumentó que “no se afecta el medio ambiente” ni habrá destrucción de la selva.

“No hay destrucción de la selva, es una brecha, cuando mucho de 50 kilómetros de los 1,550 kilómetros. Y no es monte alto, no es selva, es un acahual, que es distinto, pero ellos no distinguen sobre esto", dijo AMLO.

“Pero a cambio de esto, porque tenemos que hacer la brecha para hacer el camellón y poner las vías para que pase el tren, a cambio de eso estamos sembrando en toda la ruta del Tren Maya 200,000 hectáreas de árboles”, sostuvo.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador calificó como “progresista buena onda” a cada uno de los artistas como Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Bárbara Mori y Rubén Albarrán, entre otros, que se pronunciaron en contra del tramo 5 del Tren Maya porque destruye árboles y pasa por cuevas y cenotes, además de que afecta a la fauna local como el jaguar.

Al respecto, el primer mandatario reiteró su cuestionamiento a dichos artistas por qué no se pronunciaron por decisiones de gobiernos del pasado que dieron concesiones para parques naturales en la región maya.

Argumentó que en los 1,500 kilómetros del Tren se sembrarán “hileras de árboles que dan flor, como el guayacán, el maculí, el flamboyán, en toda la ruta del tren, y se está reforestando”.

Sostuvo que también se crearan tres parques naturales, uno de ellos en Tulum de más de 1,000 hectáreas. El mandatario federal indicó que está garantizada la protección de cenotes y ríos submarinos.

Expuso que la Secretaría de Marina tenía un aeropuerto en Tulum de alrededor de 200 hectáreas, y junto a ese predio hay tres predios más propiedad del gobierno del estado, por lo que se hizo un avalúo de los tres predios y la federación compró los terrenos al gobierno del estado para unir con las 200 hectáreas del aeropuerto de Marina, además de que se compactan 1,000 hectáreas destinadas a ser el Parque del Jaguar.

“Cerca de ahí, en 2,200 hectáreas que se adquirieron, que también tienen una historia porque las habían rematado y las recuperamos, 2,200 hectáreas, cerca de Uxmal se va a crear el nuevo Uxmal. También se va a reforestar, se va a bardear todo para la conservación del medio ambiente; esto, a cargo de la Secretaría de la Defensa.

“Y se va a ampliar la reserva natural de Calakmul con alrededor de 10,000 hectáreas, la reserva natural de Calakmul”, refirió.

“Esto para información de los que de verdad se preocupan por el medio ambiente. Estas personas (los artistas), no quiero ser estricto, no quiero ser radical, no quiero ofenderlos tampoco, pero no siento que tengan vocación verdaderamente ecologista, es más por dinero, porque están en contra de nosotros y voluntariamente quieren participar porque tienen un pensamiento conservador, les molesta lo nuestro”, consideró.

“Pero siempre es mejor pasar por progresista buena onda y así engañan. Hay de estos famosos que hacen publicidad, que cobran a empresas que destruyen al medio ambiente, pero al mismo tiempo cuestionan estas obras que son para beneficio de la gente, para beneficio del pueblo”, sentenció.

“Y no se afecta el medio ambiente; al contrario, lo que se busca es que se conozca la riqueza natural del sureste. Llegan hasta 500 vuelos diarios a Cancún y lo que queremos es que los que llegan a Cancún y van a llegar a Tulum —porque también va a haber un aeropuerto internacional—, se puedan internar hacia Campeche, hasta Chiapas, hacia Tabasco y conocer toda la riqueza natural y la riqueza artística, cultural del sureste, lo que es el mundo maya, es de las zonas arqueológicas más importantes del planeta, que, por cierto, las estamos conservando, estamos cuidándolas, estamos invirtiendo para tenerles en buen estado”, planteó.

“Pero a ellos, que les preocupan los cenotes, les informo que en la administración pasada dieron permiso por Valladolid para unir cenotes abajo, ríos submarinos y convertirlos en un centro de recreación como Xcaret, para que me entiendan. Y a lo mejor ellos ni saben esto o si lo supieron se quedaron callados porque no éramos nosotros”, fustigó.