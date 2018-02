Al realizar un balance de su paso por la presidencia del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Jacqueline Peschard reconoce que si bien fue frustrante que no se le hiciera ni un rasguño a la corrupción y que tampoco quedara completo el andamiaje legal del SNA, hay que ser optimistas, pues en un año se dieron pasos importantes en la materia. Entre éstos, haber sentado las bases para combatir realmente el problema, así como lograr que el sistema sea un referente para la ciudadanía.

En entrevista, la también expresidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información, hoy INAI, aseguró que al ser elegida como presidenta de lo que se denomina el “corazón” del Sistema Nacional Anticorrupción no pecaba de ingenua y sabía que enfrentaría resistencias de quienes cometen actos fuera de la ley. Agregó que tenía claro que echar andar la parte que le correspondía del sistema sería complicado porque así de compleja es la corrupción, que es sistémica y corre por todas las estructuras.

“Hay muchos elementos que incentivan la corrupción, que protegen la corrupción, hay complicidades alrededor de la corrupción. Yo diría que no éramos ingenuos, sabíamos que era difícil, sí hay resistencias, claro que hay resistencias”, enfatizó.

Explicó que esas resistencias vienen principalmente de las autoridades a quienes no les gusta que haya cada vez más una vigilancia y sobre todo en acciones ilegales como son los actos de corrupción.

Peschard enfatizó que esas resistencias son evidentes y pueden constatarse en el hecho de que las diversas fuerzas políticas no hayan logrado acuerdos para realizar los nombramientos del fiscal anticorrupción, así como de los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

“Es un asunto de complicidad entre distintas fuerzas políticas, no es una sola, aunque no quiere decir que todos los políticos sean así, pero cuando hay una decisión de que se siguen ciertos procedimientos y se hace bajo las reglas de la transparencia no quieren entrarle”, mencionó.

Peschard Mariscal también reconoció que le frustró que no estuviera completo y operando la totalidad del SNA porque ello frenó hasta cierto punto los pasos que quería dar el Comité de Participación Ciudadana en el combate contra la corrupción.

“Nosotros planteamos el tema de Pegasus para que dieran información las autoridades y las distintas instancias que utilizan el software y que no fue aprobado por el Comité Coordinador. Claro que es un elemento que frustra porque queríamos ir más rápido y avanzar, pero lo que sí puedo decir es que se va tomando nota de todo eso. El argumento de los demás integrantes del Comité Coordinador era que no estaban todas las piezas y que no estaba en pleno vigor las distintas leyes, concretamente el código penal, entonces por eso es tan importante que estén todas las piezas en su lugar, que estén nombrados bajo los procedimientos que el sistema exige”, precisó.

Hay que estar optimistas

A pesar de que aseguró no tiene cifras que presumir, Jacqueline Peschard, señaló que la sociedad mexicana debe estar optimista por lo que se alcanzó en este primer año de la entrada en vigor del Comité de Participación Ciudadana, al cual incluso llama a no rendirse frente a los obstáculos que tenga frente así.

“Debemos no sólo estar optimistas, sino no rendirnos, no desanimarnos frente al tema, y hablo concretamente del Comité de Participación Ciudadana y de todas las organizaciones que han acompañado y han estado no solamente respaldando sino también ayudando a plantear la agenda, por donde debe de correr el control y el combate a la corrupción”, expresó.

Un avance muy importante que se logró en este año, afirmó Peschard Mariscal, es que la sociedad mexicana hoy ya no tolera la corrupción y exige castigo a los corruptos.

“Hay cosas en las que se han avanzado. Se ha avanzado en que es mucho menos la tolerancia de las personas frente a la corrupción, hay un mayor hartazgo, hay mayor presión de la sociedad para que se hagan cosas en materia de combate a la corrupción, esto va a ser necesariamente un tema de agenda de las campañas y estoy segura de que seguirá la presión social. Creo que lo que ha hecho el sistema es producto de la demanda de la sociedad, y va a seguir estando ahí esta demanda”, destacó.

Asimismo, dijo que los mexicanos han ganado el derecho a que las designaciones de ciertos funcionarios se realicen de manera transparente y que ya no se den nombramientos sólo por acuerdos políticos.

Los Focos del Tema

¿Qué tantas resistencias enfrentó como presidenta del Comité de Participación Ciudadana para hacer su trabajo?

Sí hubo resistencias, a las autoridades no les gusta que haya cada vez más una vigilancia y más sobre actos ilegales como son los actos de corrupción. También de eso estaba clara, por eso era un sistema complicado, porque la corrupción es complicada y es sistémica, corre por todas las estructuras.

Hay muchos elementos que incentivan la corrupción, que protegen la corrupción. Hay complicidades alrededor de la corrupción.

Yo diría que no éramos ingenuos, sabíamos que era difícil, sí hay resistencias, claro que hay resistencias. las resistencias están desde que uno ve que no se han puesto de acuerdo las distintas fuerzas políticas para hacer los nombramientos que deberían haber hecho, pero bajo las reglas que el sistema de anticorrupción exige, que son reglas de apertura, de transparencia, que sean auditables por la sociedad, etcétera.

A pesar de que no tenemos los avances que quisiéramos en materia de combate a la corrupción, ¿considera que hay que los mexicanos pueden estar optimistas porque se están sentando las bases para combatir la corrupción en el país?

Debemos no sólo estar optimistas, sino no rendirnos, no desanimarnos frente al tema, y hablo concretamente del Comité de Participación Ciudadana y de todas las organizaciones que han acompañado y han estado no solamente respaldando sino también ayudando a plantear la agenda, por donde debe de correr el control y el combate a la corrupción.

Jacqueline Peschard Mariscal

• Es doctora en Ciencias Sociales por El Colegio de Michoacán, socióloga y maestra en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Se ha desempeñado como:

• Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA.

• Consejera electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

• Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

• Asesora de la División de Asistencia Electoral de la ONU para Iraq.

• Miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana.

