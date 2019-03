El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, señaló que no habrá ningún banco, restaurante o negocio dentro de San Lázaro que no pague renta.

En entrevista, el también coordinador de los diputados de Morena, dijo que desconoce el monto de recursos que el órgano legislativo perdía por no cobrar renta de esos negocios.

“No tengo los detalles; pero lo que sí es una política ahora, es que no puede haber ningún banco, ningún restaurante o ningún negocio dentro de las instalaciones de la Cámara que no pague renta. No se pagaba renta, tienen que pagar renta”, sentenció.

Indicó que también desconoce si esos negocios pagaban la electricidad. "No sé, eso no me lo sé, pero renta tienen que pagar”.

En San Lázaro hay restaurantes, dos estéticas, cafetería y bancos que dan servicio a trabajadores y legisladores .