En el marco de los recientes tuits emitidos por el presidente estadounidense, Donald Trump, en favor de la construcción del muro fronterizo, el titular del Ejecutivo federal mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se buscará evitar la confrontación.

En su conferencia matutina de este martes, previa a su viaje a Washington para su encuentro con su homólogo estadounidense, el mandatario mexicano fue cuestionado sobre cuál sería su postura en caso de que el tema del muro que Trump se empeña en construir en la frontera entre México y Estados Unidos sea tocado.

En respuesta, López Obrador dijo que es probable que el tema de la seguridad sea abordado en las reuniones de trabajo que se contemplan ante su visita, no obstante, se rehusó a mencionar cuál será la postura mexicana en el tema.

No nos adelantemos (…) yo también soy dueño de mi silencio”, aseveró el presidente.

López Obrador también fue cuestionado sobre la posibilidad de que su visita sea utilizada con fines electorales en Estados Unidos, ante lo que reiteró que su viaje —el primero oficial a un país desde que fue electo presidente, en diciembre del 2018— se enfocará en la entrada en vigor del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

El presidente aseguró, en este contexto, que no habrá acuerdos que perjudiquen al país, al tiempo que acusó que en gobiernos pasados se consintieron acuerdos para que entraran armas a México, en clara referencia al operativo Rápido y Furioso que se suscitó durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

“Nosotros no hemos hecho acuerdos, por ejemplo, como el que se hizo en una administración de permitir que entraran armas a México, acuerdos en lo oscurito, a espaldas del pueblo, somos distintos, somos diferentes, entonces no hay nada que temer, al contrario, este encuentro nos ayuda.

“Y yo agradezco al presidente Trump que ha actuado con respeto a nosotros a nuestra soberanía, todavía ayer así como apareció esta foto en la frontera también se da a conocer que él defiende mi visita, porque hay aposición de algunos ciudadanos como es normal en cualquier democracia y él, amablemente, plantea de que quiere tener el encuentro con nosotros, entonces a eso vamos”, dijo.

Sobre este mensaje, al mandatario se le preguntó que, en contraparte, qué opinaba del presidente Donald Trump, ante lo cual también omitió pronunciarse sobre él.

AMLO, negativo al Covid

Por otra parte, el presidente López Obrador indicó que en el marco de su visita a Estados Unidos se realizó ya la prueba para detectar Covid-19, la cual salió negativa.

“Ya me hice la prueba, llevo mi certificado, también humildemente, no se me quita nada, si allá por el protocolo de salud tengo que volverme a hacer la prueba lo voy a hacer porque tengo que ser respetuoso de las normas que tienen en ese país y no se me quita absolutamente nada, no hay ningún demérito y yo quisiera que nadie se enfermara”, apuntó.

Reconocimiento a médicos

El presidente de la República reconoció y agradeció la labor de los médicos y médicas, así como enfermeras y enfermeros y demás personal sanitario por su actuación durante la pandemia en México.

López Obrador reconoció también que es necesario que se siga fortaleciendo la infraestructura médica en el país.

A su vez, el titular del Ejecutivo dijo que a la mayoría de los estados, a excepción de Guanajuato, Michoacán, Puebla, el Estado de México y la Ciudad de México, se les ha entregado las participaciones federales en materia de salud para el mes de julio.

Reforma al Poder Judicial

En otro tema, el titular del Ejecutivo se pronunció a favor de analizar a profundidad una reforma al Poder Judicial ya que en los últimos años ha sido cada vez más recurrente que se utilicen argumentos circunstanciales como que llegó tarde una orden de cateo, entre otras, para desechar casos contra presuntos criminales.

“Lo que está probado es que se usa como excusa para liberar a personas por dinero, esa es la forma más usual (…) entonces le buscan y como los policías, o los que llevaron ante al Ministerio Público al acusado, no hicieron bien su trabajo, o se equivocaron, entonces siempre hay motivo y se dice es `legal´, sí, pero es Tribunal Superior de Justicia, es Suprema Corte de Justicia, no es tribunal de derecho o Suprema Corte del derecho, es de la justicia, entonces no puede ser que por procedimientos no se haga justicia.

“Se tiene que arreglar y se puede y si nos importaría mucho participar en un grupo que convoque ya sea el congreso o el Poder Judicial pero atender el asunto de fondo, porque lo que acaba de pasar es una burla y además demuestra el nivel de descomposición que existe en la impartición de justicia”, dijo en referencia a la liberación del Mochomo, presunto autor intelectual de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

INE y los nuevos consejeros

Ante la elección de nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente López Obrador acusó que dentro de la institución han estado personas sublevadas a intereses políticos, por lo que llamó a que se elijan perfiles que ayuden a renovar al máximo órgano electoral.

“Han estado ahí gentes oportunistas, serviles, obedientes al poder, sometidos a los grupos de intereses creados, gente inmoral que han avalado fraudes electorales, entonces que eso no suceda y que lo resuelva la Cámara de Diputados y que sea la gente, repito, más idónea, por su integridad, por su rectitud, eso es lo que deseo”, dijo.

El mandatario aseguró que no se prevé que el Ejecutivo mande alguna reforma para el INE, por ahora, ya que, consideró, con la elección de los nuevos consejeros se puede renovar el Instituto desde su interior.