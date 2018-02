Los partidos Morena, PAN y PRD hicieron el draft de candidatos plurinominales al Senado de la República y la Cámara de Diputados. El primero recurrió al fichaje de políticos de todos los partidos como el ex dirigente panista Germán Martínez y hasta de personajes expulsados del sindicalismo como Napoleón Gómez Urrutia, mientras que PAN y PRD configuraron su “dream team”, intercambiando en sus listas a militantes como Miguel Ángel Mancera y Xóchitl Gálvez.

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que encabeza Andrés Manuel López Obrador votó ayer en su Consejo Nacional las listas que integran a ex panistas como Germán Martínez Cázares y Gabriela Cuevas; ex priístas como el senador Miguel Ángel Chico Herrera; a ex perredistas como Lorena Cuéllar, así como al depuesto y exiliado líder minero, Napoleón Gómez Urrutia.

“Están en estas listas representados todos, tenemos gente de la diversidad sexual, indígenas, maestros, representantes del SNTE como de la CNTE, trabajadores, todos. Morena es una muestra clara de que aquí todos cuentan, todos tienen las puertas abiertas”, dijo la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky.

Aseguró que López Obrador hizo algunas propuestas en la listas, pero la mayoría –dijo- provino de consultas con los ciudadanos. Incluso, aseveró que a López Obrador le preocupaba que muchos quisieran ser inscritos en la listas al Congreso, y luego necesitaría gente para integrar su gabinete en caso de ganar las elecciones del 1 de julio.

Cabe destacar que Marcelo Ebrard no fue incluido en ninguna de las listas, por lo que Yeidckol Polevnsky afirmó que podría ser incluido en el eventual gabinete.

En las lista de candidatos de Morena por la vía de Representación Proporcional se incluyeron en el número 3 a la ex ministra Olga Sánchez Cordero; en el cuarto al ex delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal; en el quinto a Ifigenia Martínez; en el sexto al exiliado Napoleón Gómez Urrutia; en el octavo al ex dirigente nacional del PAN, Germán Martínez Cázares; y en el noveno a la dirigente de las autodefensas en Guerrero, Nestora Salgado.

En lista plurinominal a la Cámara de Diputados se incluyeron a Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña de López Obrador; al actual senador ex priísta Miguel Ángel Chico Herrera; a la actual senadora y ex panista Gabriela Cuevas; a la ex candidata del PRD al gobierno de Tlaxcala, Lorena Cuéllar; al fundar del PRD, Porfirio Muñoz Ledo; y al actual representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, entre otros.

Por su parte, en medio de golpes y actos de protesta principalmente entre integrantes de las corrientes de IDN y los Galileos, el PRD aprobó sus listas plurinominales al Congreso.

En la lista al Senado, se incluyó a la panista Xóchitl Gálvez, delegada en Miguel Hidalgo; al ex candidato al gobierno del estado de México, Juan Zepeda, y al actual diputado Jesús Zambrano.

En la lista de candidatos plurinominales a la Cámara de Diputados, se incluyó al ex secretario de Gobierno de la Ciudad de México y dirigente nacional del PRD, Héctor Serrano; y a los ex delegados Mauricio Toledo y Leonel Luna; así como al ex delegado en Venustiano Carranza, Julio César Moreno, quien competirá por la vía de mayoría relativa por un distrito de Ciudad Nezahualcóyotl, estado de México.

jmonroy@eleconomista.com.mx