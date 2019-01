El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados perfila la aprobación de un periodo extraordinario de sesiones entre los próximos 16 y 17 de enero con el objetivo de que pasen las reformas constitucionales por las que se crea la Guardia Nacional.

“Vamos a tener las audiencias públicas para el tema de la Guardia Nacional, que haya una amplísima discusión y análisis. Van a venir gobernadores, presidentes municipales, organizaciones no gubernamentales, académicos, colectivos... Vamos a abrir la Cámara de Diputados a esta discusión el 16 y 17 (de enero) y tener ya un periodo extraordinario para que, en su caso, se apruebe la reforma constitucional que daría pie a que se forme la Guardia Nacional, que exista la Guardia Nacional”, dijo Mario Delgado, coordinador de los legisladores de Morena previo a la sesión de la comisión permanente del Congreso de la Unión este jueves.

En este sentido, se tiene programado que para el martes 8 de enero se realice una audiencia en la que participen gobierno estatales y para el 9 están convocados las asociaciones y demás gobiernos locales, mientras que para el día 10 se prevé que participen organizaciones civiles, académicos y expertos y para el viernes 11 participarán integrantes del gobierno federal.

Ante los cuestionamientos lanzados por la oposición sobre la campaña publicitaria para reclutar jóvenes para la Guardia Nacional por parte del gobierno federal, Delgado indicó que se puede avanzar en el reclutamiento aunque, aseguró, no puede funcionar sin las reformas necesarias.

“Claro que no puede estar en operación la Guardia mientras no se apruebe la reforma constitucional y también la ley orgánica, porque dentro de las cosas que se van a aprobar, en su caso en la Guardia Nacional, requerirá para su funcionamiento que apruebe también el Congreso su Ley Orgánica y la ley para regular el uso de la fuerza (…) Entonces, lo que se puede avanzar en convocatoria, en reclutamiento eso está muy bien, pero obviamente la Guardia no va a entrar en operaciones hasta que la ley lo permita”, aseveró.

Sobre el dictamen generado por la Comisión de Puntos Constitucionales por la que se crea la Guardia Nacional, el legislador de Morena indicó que en el mismo ya se incluyen algunas demandas recibidas, como que el mando de la Guardia esté durante los primeros cinco años a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional, para después pasar a la Secretaría de Seguridad Pública.

El proyecto de reformas a la Guardia Nacional ha sido criticado por partidos de oposición, así como académicos y expertos, por considerar que dicha institución es un nuevo intento de formalizar la militarización de la seguridad pública en el país.

[email protected]