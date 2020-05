La Secretaría de Salud informó que se modificó del 6 al 8 de mayo la fecha estimada en que ocurrirá el pico de contagios de Covid-19 en México, por lo que mantuvo su llamado a la población a quedarse en casa para evitar una mayor ola de contagios con la nueva cepa del coronavirus (SARS-CoV-2).

Se informó que en el país hay 26,025 personas contagiadas de Covid-19 (1,120 más respecto al lunes); alrededor de 16,099 casos sospechosos acumulados, y 105,664 casos en estudio. Hasta este martes 5 de mayo han ocurrido 2,507 fallecimientos a causa de dicho virus.

En Palacio Nacional, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, indicó que especialistas restimaron para el 8 de mayo la fecha en que ocurrirán la mayor cantidad de contagios.

El funcionario celebró que la mayor parte de los ciudadanos haya acatado el llamado a quedarse en casa desde el 1 de abril, pues dijo que eso permitió que no se presentara un 74% de los contagios que originalmente se estimaban previstos. Destacó que originalmente se estimaba que la mayor ola de contagios ocurriera el 2 de abril, pero gracias a la intervención, ahora la proyección es que el pico sea el 8 de mayo.

Aclaró que si bien la curva de contagios se "aplanó", no significa que haya desaparecido la epidemia del coronavirus SARS-CoV-2. "No puede interpretarse como que se deben suspender las medidas. Aplanar la curva no quiere decir: desparecer la epidemia", dijo López-Gatell, al hacer un nuevo llamado al resguardo social y de higiene como lavado de manos constante.

Víctor Hugo Borja Aburto, director prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que el 13 de mayo iniciará la operación del Autódromo de los Hermanos Rodríguez como "Hospital Expansión", que tendrá 218 camas de observación. Mencionó que a este sitio acudirán personas con síntomas de Covid-19 y a la vez alguna comorbilidad como hipertensión, obesidad y/o diabetes.

En tanto, Alejandro Calderón Alipi, coordinador nacional de abasto de medicamentos e insumos del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), aseguró que el gobierno federal ha distribuido 18 millones 394,1159 de piezas de equipo médico, de protección personal a médicos y enfermeras, insumos para higiene y medicamentos en hospitales de las 32 entidades del país.

Destacó que los 105 ventiladores mecánicos que llegaron este martes en un vuelo proveniente de Estados Unidos, fueron enviados a hospitales de Baja California, Tabasco, Quintana Roo y a los hospitales de la Secretaría de la Defensa Nacional.

