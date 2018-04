El Senado aprobó reformas en materia fiscal y penal a fin de fortalecer los mecanismos de supervisión y control de la cadena de producción y comercialización de hidrocarburos, mismas que estarán a cargo del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Se trata de modificaciones al Código Fiscal de la Federación, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Con ello, quienes participen en la industria petrolera a través de la fabricación, producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, distribución y enajenación de cualquier hidrocarburo deberán llevar controles volumétricos. Lo que les obliga a “adquirir los equipos y programas informáticos con las personas autorizadas” por el SAT, entidad que estará facultada para autorizar a los proveedores.

Con esto, los contribuyentes deberán emitir un ticket electrónico con las características que determine el SAT sobre las operaciones realizadas, lo que permitirá tener más control sobre las operaciones en la industria.

En este sentido, se le faculta al ente fiscalizador para que realice visitas domiciliarias para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con los registros electrónicos de controles volumétricos, lo que permitirá identificar la procedencia de los combustibles.

Asimismo, se establece una multa de 1 a 3 millones de pesos a quien no tenga los controles volumétricos, que éstos no operen o funcionen de acuerdo con lo establecido por el SAT y cuando no cuenten con los dictámenes de calidad de los hidrocarburos.

En materia aduanal, la reforma contempla un plazo máximo de 15 días para el almacenaje de combustibles en depósito, “a fin de salvaguardar la continuidad, calidad, seguridad, eficiencia y garantía del suministro de dichas mercancías”.

La Comisión Reguladora de Energía podrá clausurar, inhabilitar o inmovilizar equipos, instalaciones, vehículos o sistemas cuando advierta actividades relacionadas con el ramo sin permiso o no acredite la adquisición lícita del combustible.

El dictamen fue enviado al Ejecutivo para su publicación.