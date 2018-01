Han pasado ocho días que madres y padres de personas desaparecidas en México mantienen una huelga de hambre afuera de la Secretaría de Gobernación, y a la fecha, el titular de la dependencia, Alfonso Navarrete Prida, no las ha atendido.

Son 20 los familiares que mantienen el ayuno en seis casas de campaña y dos carpas, algunos ya con severas condiciones de debilidad que les provocan desvanecimientos y dolencias propias de la falta de alimento.

Procedentes de Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, entre otras entidades, exigen resultados en las investigaciones para dar con el paradero de sus familiares y acusan al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín, de realizar una mala gestión al frente de la institución.

“Secretario de Gobernación Navarrete Prida, con mentiras no solucionamos nada, ¡deje de ser indolente!”, reza una de las mantas colgadas en las inmediaciones de la Segob.

Entre las principales demandas de los familiares está la remoción de personal “insensible” de la CEAV, el pago de adeudos pendientes por la institución y la entrega de apoyos contenida en la Ley General de Víctimas.

Janeth González Salazar viene de Iguala, Guerrero, busca a su hijo, José Luis Rabalán González, desaparecido el 7 de agosto del 2016 en Puente de Ixtla, Morelos, y aseguró que no ha denunciado el hecho por temor a represalias.

“No he querido en Guerrero la verdad, porque peligramos si las hacemos. Dicen que las vayamos a hacer en la PGR y es una de las peticiones y estamos esperando que nos resuelvan”, dijo.

Sobre la desatención señaló: “Somos varias madres que estamos en huelga de hambre y vamos a seguir luchando hasta que nos den respuesta”.

Contó que inicialmente fueron 20 los familiares que iniciaron el ayuno, sin embargo, dos ya tuvieron que ser hospitalizadas, “y así todos están cayendo poco a poco, enfermos por lo mismo que no hemos comido.

“Los hacemos responsables de todo lo que nos pueda pasar aquí, porque no se vale que no tengan corazón”, sostuvo.

De Ciudad Victoria, Tamaulipas, arribó el lunes Alma Miriam Ruiz, quien busca a su hija Dilia Antonia Ruiz, madre de tres menores y desaparecida desde diciembre del 2010, en San Fernando.

“Vengo a acompañar a las madres de familia a la huelga de hambre, el mismo dolor de ellas es el mío; que (las autoridades) cumplan con lo que prometen.

“Metemos lo del fondo emergente, lo de canasta básica, lo de renta y no depositan el dinero hasta dentro de dos o tres meses, hasta que les da la gana a los de CEAV, cuando la gente se enferma muchas veces no quieren darnos la atención médica ni medicamentos”, refirió.

Esto, detalló, nos está revictimizando porque los apoyos son los derechos de las víctimas, mi hija me dejó tres niños y si no recibe la ayuda no hay forma de mantenerlos.

“Yo no tengo ni casa donde vivir, estoy con mi hijo y mi nuera, me apoya él y mi hija la mayor, mis hermanas que me dan ropa de segunda para vender y ayudarme para los niños”, contó.