Las Cámaras del Congreso iniciaron los trabajos conjuntos de dictaminación de la nueva Ley de Seguridad Nacional, con el propósito de dar certeza jurídica al Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública que realizan sus elementos.

En la sede del Senado, los diputados César Camacho Quiroz (PRI); Jorge Ramos (PAN), así como el senador Roberto Gil Zuarth (PAN), explicaron las iniciativas que ya presentaron con el propósito de regular las tareas de la Fuerza Armada Permanente.

El presidente del Senado de la República, Pablo Escudero (PVEM), dijo que los trabajos continuarán la próxima semana con una reunión de dictaminación en la Cámara de Diputados, que será la instancia de origen.

El diputado priista César Camacho Quiroz afirmó que es una obligación política darles certeza jurídica a los elementos del Ejército que combaten a los grupos criminales. No es un cheque en blanco para nadie. En un Estado democrático, todos tenemos que estar ceñidos a la norma jurídica , comentó.

El senador Roberto Gil expuso que los elementos del Ejército no pueden regresar a los cuarteles, porque hay un enemigo, que es la delincuencia organizada, con enorme capacidad de fuego.

Afirmó que la nueva ley de Seguridad Interior no pretende facultar a los militares a intervenir en una región de manera indeterminada; no limita derechos humanos; no supone suplir a las policías en las tareas de los policías y no genera, mencionó, ningún margen de discreción mayor al Ejército.

Por su parte, el senador Miguel Barbosa (PRD), anunció que presentará en la Comisión Permanente una iniciativa para regular las actividades del Ejército.

Expresó que, en cuatro años, el actual gobierno federal no ha sido capaz de construir una política de Estado en materia de seguridad, ya que sólo hay una serie de políticas públicas inconexas que a su vez provocan que la respuesta federal sea trasladar a las fuerzas federales para contener una contingencia de seguridad, hasta en tanto los criminales se repliegan o explota otra crisis de inseguridad en otra entidad.

PRD y Morena reclaman

Las bancadas del PRD y Morena en la Cámara de Diputados argumentaron no haber sido incluidos para el inicio de los trabajos de dictaminación de la ley.

La diputada perredista Cristina Gaytán aseguró que la reunión de este martes fue una convocatoria personal del presidente del Senado, Pablo Escudero, a la que no convocó al coordinador perredista de los diputados, Francisco Martínez Neri. Por ello, hizo un extrañamiento por la reunión, por no tomarse en cuenta a la bancada del PRD.