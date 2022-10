La salida al desprestigio del PRI es no doblarse y no venderse: Ruiz Massieu

Frente al dirigente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas, la senadora Claudia Ruiz Massieu, afirmó que el desprestigio social del PRI sólo puede revertirse si garantiza ser una oposición que honra su palabra, “que no se doble y que no se venda”, y exhortó a los priistas a construir ya una alianza con PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y la agrupación “Unidos” para enfrentar a Morena en 2023 y 2024.

Al participar en el segundo día de “Diálogos por México”, convocado por la dirigencia nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu mostró su intención de ser candidata presidencial en 2024, y dirigió un crítico discurso en el que pidió a los priistas reconocer errores cuando fueron gobierno, como no combatir la corrupción, y más recientemente deshonrar la palabra frente a acuerdos de la alianza Va por México con PAN y PRD.

La senadora Claudia Ruiz, quien votó en contra de la reforma militar respaldada por Morena y Alejandro Moreno, afirmó que “la gente asocia al PRI con la corrupción, pero también con errores presentes como la falta de congruencia de muchos de nuestros principios”.

La legisladora añadió que el PRI debe reconocer “que fallamos desde el gobierno” porque se equilibró las finanzas del país, pero sin garantizar el ingreso mínimo para los mexicanos. “No logramos en nuestro tiempo detener el rampante avance de la criminalidad, tampoco detuvimos la impunidad de quienes, desde el servicio público, tenían un deber de integridad”, sostuvo.

“Los resultados de nuestras acciones y decisiones no han sido los esperados en un país lleno de retos y de desigualdades, y hemos pagado las consecuencias de nuestros errores y omisiones. Perdimos el rumbo, nos alejamos de nuestras raíces sociales y populares, o de plano nos dejamos llevar por la frivolidad o la oportunidad fácil, y las ambiciones personales”, refirió.

Le hablo de frente a la militancia, pero también a todas y los mexicanos. Seamos valientes para cambiar, corregir y construir una verdadera unidad. Seamos valientes para enfrentar a quienes dividen y nos alejan del ���� que queremos. Yo no tengo miedo, sí me atrevo. ¡Estoy lista! pic.twitter.com/3LAyE9VA8j — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) October 19, 2022

“Si dejamos de simular, si volvemos a ese PRI que se preocupaba más por hacer que decir, por construir consensos que por simular unidad, por defender principios y hablar con la verdad, aunque nos cueste, que por repartir espacios por cuotas, esos miles de amigos que un día se fueron (…) regresarían”, planteó.

Expuso que la ciudadanía y la militancia del PRI está confundida, por lo que “hoy vivimos la mayor crisis que ha atravesado nuestro instituto político: menos espacios de gobierno, menos espacios en el Poder Legislativo, menos reconocimiento social, menos prestigio y menos confianza ciudadana. Y al interior, menos unidad, menos inclusión y menos motivación”.

Sin embargo, expresó que el desprestigio del partido tiene una salida: ser congruentes y construir una alianza. “Hoy los mexicanos quieren una oposición que no se doble y que no se venda, una oposición inteligente, pero sobre todo quieren una oposición valiente, que no claudique a sus principios, ni a sus anhelos, una oposición que no pontifique con las palabras, sino que inspire con sus acciones, que sepa decir como sí, en vez de estancarse en la queja de cómo Morena no gobierna”.

Dijo que una vez recuperada la confianza, los priistas deben construir una agenda para todos, desde quienes tiene poco o nada, amas de casa, mujeres y niñas, jóvenes, empresarios y pueblos originarios, y posteriormente ser capaces de “sumar la vocación social del PRI, la persistencia por el bien común de Acción Nacional, el sentido progresista del PRD, la frescura y la claridad estratégica de Movimiento Ciudadano, la vocación ciudadana de la sociedad civil que representa Unidos, y miles de organizaciones de la sociedad civil, y millones de ciudadanos que nos quieren ver unidos”.

Indicó que una vez concretada la alianza opositora, “honremos el poder de la palabra, que en política todo significa, y dignifiquemos la labor política, no es otra cosa que la construcción de entendimientos que sean duraderos, deben estar fincados en valores y compromisos compartidos”.

Califica a Morena como “partido depredador de libertades e instituciones”“No podemos llegar divididos y no podemos llegar solos. Y menos podemos llegar a destiempo. Por eso el momento de la decisión es ahora. De reconfigurar la alianza y pedir un nuevo voto de confianza”, planteó.

“Porque México está muy mal, porque Morena y sus gobiernos han destruido lo que décadas tomó construir. Morena ha destruido las capacidades del Estado, concentrando el poder y restringiendo derechos, con ocurrencias que tienen sumidas a las familias en incertidumbre sobre su alimentación, empleo, salud, vacunas, seguridad.

“Morena nos tiene divididos, enfrentados, decepcionados y enojados. Pero para hacer frente a ese partido depredador de libertades e instituciones, destructor de la convivencia democrática y asesino de esperanzas, hace falta que el PRI tenga la humildad y la sensatez para decir que no podemos solos, que asumamos que tenemos que recuperar la confianza ciudadana y de los otros actores políticos para articular un esfuerzo de todo”, señaló.

