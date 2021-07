El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió la mañana de este viernes que la intención del nuevo video, que muestra a su hermano menor Martín López Obrador recibiendo dinero por parte de David León, es tratar de perjudicarlo.

“Siempre hemos salido ilesos de la calumnia, este video corresponde a otros videos de otros tiempos”, dijo al asegurar que este tema es parte de una campaña negra para intentar perjudicarlo.

“Entiendo que es un asunto personal y lo están convirtiendo en un asunto político”, sentenció el primer mandatario. “Fue un trato personal entre David León y mi hermano, sin embargo se empatan, se juntan para hacer ver que es dinero para campaña, dinero público, dinero para mi, cosa que no es cierta”, dijo desde Palacio Nacional.

“Cuando ya no me ataquen me voy a preocupar, si ya no hay ataques, es porque ya no estamos cambiando las cosas”, recordó.

“A mi hermano Martín no lo veo desde hace cinco años”, comentó el presidente en su habitual conferencia matutina. Y reiteró que si cualquier familiar comete un delito, debe ser juzgado.

Se trata de la segunda ocasión en que un hermano de AMLO aparece en una grabación aceptando dinero en efectivo. El nuevo video, publicado el jueves en la noche por el portal de noticias Latinus, mostró al excoordinador de Protección Civil, David León, entregándole a Martín López Obrador un sobre que, según el medio, contenía 150,000 pesos.

Cuando León fue filmado dándole al otro hermano del mandatario, Pío López Obrador, fajos de billetes en efectivo en videos publicados el año pasado, el presidente dijo que eso no implicaba un acto de corrupción, que el dinero correspondía a entregas de fondos para campañas electorales de 2015, y pidió que se entregaran las pruebas a la fiscalía.

(Con información de Reuters)