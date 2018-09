Un estado sumido en una ola de inseguridad pública, problemas de huachicoleo, bajos salarios y falta de coordinación con la federación son parte de los problemas que recibirá Diego Sinhué Rodríguez como gobernador constitucional de Guanajuato; su principal reto será devolver la paz a los guanajuatenses, quienes incluso han tenido que implementar un toque de queda ante los actos de violencia que se han incrementado en los últimos meses.

Sinhué Rodríguez es el octavo militante de Acción Nacional que se convierte en gobernador desde que en 1991 Carlos Medina Plascencia asumió la gubernatura de Guanajuato, estado que, pese a la irrupción de Morena, se mantiene como una isla y bastión panista.

De acuerdo con analistas consultados, el principal problema que heredará el también exsecretario de Desarrollo Social del gobierno saliente es la inseguridad pública. “Es una papa caliente”, refieren.

Personas descuartizadas en plazas públicas, asesinatos de taqueros, robo a transeúntes, balaceras en las calles, incendios en ductos por el robo de combustible son parte de los delitos que aquejan a la entidad y que incluso han generado que los guanajuatenses de municipios conurbados hayan implementado un toque de queda. Después de las 21:00 horas nadie sale en localidades como Salamanca y León.

El gobernador saliente Márquez Márquez expuso que el problema de inseguridad pública que se acentuó en los últimos meses responde a que Guanajuato no es una isla, por lo que no está exento de la crisis de seguridad que prevalece a nivel nacional. Sin embargo, hay quienes afirman que el problema reside en que no hay estrategia efectiva pese a que se implementó el Programa Escudo, a través del que por 98 pantallas se observa en tiempo real lo que ocurre en la entidad y que era operado a través del Centro de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, de enero a junio pasados, se registraron 913,223 delitos en el país, de los que 65, 860 ocurrieron en Guanajuato, por lo que la entidad se colocó como la tercera con mayor incidencia delictiva, sólo debajo del Estado de México y la capital del país con 132,366 y 111,250, respectivamente.

Para el diputado federal de Morena Miguel Ángel Chico Herrera, el estado atraviesa una grave crisis en materia de seguridad en casi la totalidad de los municipios y ello responde a que no han funcionado ni el procurador de Justicia Carlos Zamarripa ni el secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca.

“Le es muy fácil a este gabinete de seguridad decir que porque somos vecinos de Michoacán, Jalisco o de San Luis es por eso que Guanajuato tiene problemas como el narcotráfico, huachicol, que son delitos federales, pero la verdad es que este gobierno ha sido rebasado, esto ha sido para Guanajuato catastrófico”, señaló.

Además del crimen organizado, se suma el problema de huachicoleo que, aunque no es reciente, ha generado fuertes enfrentamientos entre cárteles, particularmente entre el de Santa Rosa de Lima y el de Jalisco Nueva Generación.

Diego Sinhué ha prometido que en materia de seguridad habrá un golpe de timón; sin embargo, preocupaba que hasta la semana pasada no había definido quiénes ocuparían las carteras de procuración de justicia y seguridad pública, por lo que se especulaba que mantendría en el cargo a Zamarripa y a Cabeza de Vaca, lo cual sin duda generaría irritación entre los guanajuatenses que demandan seguridad.

Empleos mejor pagados, otro de los desafíos del panista

Aunque Guanajuato se ubica como una de las entidades que más empleos generan anualmente, su problema reside en que son fuentes laborales mal pagadas, por lo que uno de los desafíos de esta administración será contribuir a que los guanajuatenses puedan tener trabajos mejor pagados, para lo cual será necesario diversificar la economía.

Otro problema que enfrentará Diego Sinhué es la deuda pública que hereda de Márquez. El endeudamiento es de 4,431 millones de pesos que equivalen a 0 .5% de su PIB.

Además, tiene el desafío de sostener una relación cordial con el próximo presidente de México, pues en la administración que está por concluir fue prácticamente inexistente entre el panista Márquez y el priista Enrique Peña Nieto, al grado de que el gobernador reclamó a la federación por dejarlos solos.

Chico Herrera consideró que la llegada de Sinhué al gobierno no genera altas expectativas debido a que representa la continuidad de Miguel Márquez.

“Las expectativas eran de honradez que no la hubo, transparencia que no la hubo y combatir la opacidad que no la hubo; la obra pública se manejó también con visos de corrupción, se habló de un programa escudo en materia de seguridad que ha sido un fracaso. Muchos creyeron que el gobierno de Márquez se iba a manejar de manera apartidista y yo creo que ha sido el gobierno panista más partidista de todos los tiempos y eso cierra mal su gestión”.

