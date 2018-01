Previó a la firma del pacto de civilidad que permita llevar a cabo el proceso electoral y de campañas de la Ciudad de México de forma democrática, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, reiteró que es voluntario y que “esta ciudad no es de un solo partido político”.

“Quienes vulneren la ley serán sancionados y en el caso de quien no quiera firmar, pues es importante quienes firmen, esta ciudad no es de un solo partido político, quien no quiera firmar que no lo haga es a la fuerza”, dijo en conferencia de prensa, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Abundó que la precandidata de Morena a la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tuvo anteriormente un pacto, telefónico, con el titular de la Secretaria de Seguridad Pública, Hiram Almeida, que cuando considere que haya necesidad de mayor presencia policiaca se realizaran operativos en eventos públicos.

“Cada quien es responsable de sus propios actos en eso acompaño lo que dijeron los integrantes de ese instituto político”, acotó.

Agregó que se están pidiendo cruces de datos sobres las acciones y agresiones entre simpatizantes de morena y perredistas por medio de la Procuraduría de Justicia capitalina. Añadió que todas investigaciones se llevarán sin tener una tendencia partidista.

A las 12:45 de la mañana se reunieron en el Salón Oval la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado; el presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mario Velázquez Miranda; el líder del PRD, Raúl Flores; del blanquiazul, Mauricio Tabe; así como representantes de Movimiento Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A la reunión y firma del pacto no asistió Morena, Partido del Trabajo y Partido Humanista, donde se establecerán los lineamientos y el compromiso político encaminado a realizar de manera pacífica las elecciones de este año.

