Con la llegada de la pandemia de coronavirus, el gobierno federal y las autoridades se vieron obligadas a implementar acciones para mitigar su impacto en las personas privadas de la libertad como las preliberaciones, sin embargo, menos de la mitad de las entidades usaron dicho recurso.

El informe: Libertad ante la pandemia por Covid-19 en los centros penitenciarios. Medidas de preliberación implementadas durante 2019 y 2020 de la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) reveló que Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Morelos, reportaron haber aplicado medidas de preliberación de personas con motivo del Covid-19.

En 2020, en los centros penitenciarios de 25 entidades federativas se presentaron contagios por Covid-19 y en 18 se registraron muertes por esta enfermedad.

De acuerdo con el documento, el Edomex fue la entidad que más otorgó beneficios de preliberación, el poder Judicial de la entidad señaló que se otorgaron 1,444 beneficios en 2020, año en el que se propagó el virus y aunque no se logró reducir la sobrepoblación, la cantidad de contagios no fue tan elevada y, por lo tanto, las defunciones también fueron bajas.

Mientras que Coahuila se caracterizó por otorgar beneficios de preliberación superiores a la cantidad de solicitudes.

Baja California Sur dió más beneficios de preliberación de los que se le solicitaron. La entidad recibió 68 solicitudes y otorgó el beneficio a 75 personas privadas de la libertad.

Sin embargo, se dijo que una prueba del efecto negativo que produce la negación de los beneficios de preliberación es la CDMX, ya que pese a recibir 1,170 solicitudes en 2020, sólo otorgó 567 beneficios. Dicha entidad es de las que no otorgaron el beneficio de preliberación por motivo de Covid-19, ya que reconoció que no se contempla a la pandemia como un factor o medio para otorgar dicho beneficio.

La capital también es la entidad que más acumuló casos de contagios y muertes por Covid-19 dentro de sus centros penitenciarios.

Informes incompletos

MUCD lamentó que los informes presentados por la mayoría de las entidades federativas se encontraban incompletos y, en varios casos, las respuestas de las diferentes autoridades no coincidían, o las autoridades no contaban con registros específicos de la información solicitada ni conocían las razones por las cuales algunas solicitudes de preliberación habían sido rechazadas y de igual manera, en ocasiones, había discrepancias entre los datos que tenían las diferentes autoridades, por lo que no se puede contar con información concreta en el tema.

