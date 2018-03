El doctor Abel Cruz rindió protesta este jueves como diputado federal, luego de que ser nombrado por el Instituto Nacional Electoral (INE), debido a que el diputado Alejandro González Murillo (Encuentro Social) dejó el puesto, y su suplente, Raúl Badillo Ramírez, se negó a asumir el cargo.

Entrevistado luego de rendir protesta, el ahora diputado federal por Encuentro Social dijo que no es un improvisado, y que ha venido preparándose sobre todo para promover temas de salud.

“El partido lo que nos ha enseñado es que hay que prepararnos, no somos improvisados, y subir a tribuna es decir lo que somos, lo que queremos, lo que proponemos y conciliar con los más, no necesitamos más”, afirmó.

Cuestionado acerca de por qué aceptó el nombramiento, dijo que “tenemos como ciudadanos que luchar porque la sociedad tenga una mejor calidad de vida; somos parte de grupos sociales que desafortunadamente no se han tomado en cuenta. Se toman en cuenta a los políticos de siempre, y a la parte social no se nos está tomando en cuenta. Gente que está en contacto con la problemática real del país, no se le está tomando en cuenta”.

En ese sentido, dijo que su prioridad será promover los temas de salud, y que ésta se entienda como un derecho social y humano, y no como un asunto comercial.

“No se está tomando a la salud desde el punto de vista real, sino plenamente comercial y no humano. Estamos teniendo una debacle en la medicina brutal, no se está tratando a la gente como se debe”, comentó.

Destacó que su primera participación en el pleno de la Cámara de Diputados será el próximo martes cuando se discuta el dictamen de la Comisión de Salud, el cual contempla que todos los ciudadanos son voluntarios de donar sus órganos al momento de fallecer, excepto cuando manifiesten lo contrario antes de morir.

“Vamos a comenzar el próximo martes platicando sobre la donación de órganos, en la cual hay muchas cosas que no están bien. No se están respetando los derechos humanos de la gente, van a imponer una ley que no nos va a dejar opción. Yo creo que tenemos que aprender a educar a la gente, para que ella sola done sus órganos sin necesidad de que se les obligue.

“No se está observando edades, no se está observando temas de salud, que se pueden crear bandas delictivas que pueden afectar”, afirmó.

Cuestionado sobre si apoyará la agenda política de Morena y a su candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, que también es el candidato de Encuentro Social, el doctor Abel Cruz afirmó que sí apoyará al político tabasqueño.

El doctor Abel Cruz estará en el cargo desde de este jueves y hasta el próximo 29 de agosto.

